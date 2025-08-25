Küçük çocuk, eline dolanan zehirli kobrayı ısırarak öldürdü

Hindistan'da bir çocuk, eline dolanan 3 fit (yaklaşık 90 cm) uzunluğundaki zehirli kobrayı ısırarak öldürdü.

Kobra, çocuğa saldırıp elini sıkıca sardığında, küçük çocuk şoke edici bir şekilde karşılık verdi ve yılanın başını ısırarak öldürdü.

Çocuğun büyükannesi Mateshwari Devi, "Yılanı çocuğun elinde görünce herkes ona koştu, ama bu sırada çocuk yılanı ısırmış ve olay yerinde öldürmüştü" dedi.

Isırığın hemen ardından çocuk bilincini kaybetti. Ailesi onu önce yerel bir sağlık merkezine götürdü, ardından uzman bakım için Bettiah'daki Devlet Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (GMCH) sevk edildi.

GMCH doktorları, kobranın ölmesinin sebebinin başına ve ağzına aldığı yaralar olduğunu ve bunun çocuğun ısırığı nedeniyle gerçekleştiğini doğruladı.

Dr. Surab Kumar, küçük çocuğun tedavisinden sorumlu doktor, "Zamanında yapılan müdahale Govinda'nın hayatını kurtardı" dedi.

"Çocuğun durumu şu anda stabil. Tedavi doktorların gözetiminde devam ediyor. Tıbbi ekip, çocuğu sürekli gözlem altında tutarak ilaç tedavisini sürdürüyor."

Doktor ayrıca The Telegraph'a, "Çocuğun kobradan zehirlenip zehirin kana karışmadığını kesinleştirmek için ebeveynleriyle defalarca kontrol ettik ve çok şaşırdık" dedi.

Govinda'ya anti-alerjik ilaç verildi ve şu anda doktorların gözleminde bulunuyor.