Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı

30 yaşındaki komedyan Thaís Bonatti, Araçatuba'da çalıştığı restorana bisikletle giderken 61 yaşındaki eski yargıç ve şimdilerde avukat olan Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior'un kullandığı Ford Ranger kamyonetin altında kaldı.

Kazanın şiddetiyle Bonatti ağır yaralandı; pelvisinde çoklu kırıklar oluştu ve beyin travması geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kadın, aynı gün iki kez ameliyata alındı ve ilk ameliyat sırasında kalbi iki kez durdu. Doktorların tüm çabalarına rağmen Cumartesi günü yaşamını yitirdi.

Polis raporuna göre Rodrigues olaydan kısa süre önce bir gece kulübünden ayrılmış ve yanında çıplak bir kadın bulunuyordu. Güvenlik kameraları kadının kamyonet durduğunda Rodrigues'in kucağından inmeye çalıştığını gösterdi. Ancak Rodrigues'in aniden gaza basmasıyla araç kontrolden çıkarak genç komedyene çarptı.

Olay yerine gelen polis, Rodrigues'in alkollü olduğunu, konuşmasının bozuk ve dengesinin kötü olduğunu belirledi. Rodrigues, "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı ancak yaklaşık 7.150 dolar kefaletle serbest bırakıldı. Kamyonette bulunan kadın ise giyinip olay yerinden kaçtı.

Rodrigues'in ailesi, "Dr. Fernando'nun ailesi olarak kurbanın ailesine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve acılarını paylaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bonatti'nin erkek kardeşi de acılarını şu sözlerle dile getirdi:

"30 yaşında ama ruhu hâlâ 20'lik bir genç kız gibiydi. Neşeli, enerjik ve çok çalışkandı. Bu acıyı kelimelerle anlatmak mümkün değil, yalnızca Tanrı bize güç verebilir."

Genç komedyenin ölüm haberi, sosyal medyada büyük üzüntü yarattı. Bir arkadaşı, "Seni seviyorum dostum. Salı günü bana 'Seni özledim' diye yazdığında bunun bir veda olduğunu anlamamıştım." mesajını paylaştı.