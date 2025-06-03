Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil

Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil
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Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil
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Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri devam ederken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin ve Zelenski ile Türkiye'de görüşmeye açık olduğu ifade edilmişti. Kremlin'den bugün yapılan açıklamayla Trump ve Zelenski'ye kapılar sonuna kadar kapanırken "Yakın dönemde Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil" ifadeleri kullanıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından Kremlin'den konuya ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna görüşmelerinde hızlı bir ilerleme beklemenin yanlış olduğunu, Ukrayna ile savaşı sona erdirmek için bir uzlaşmaya varmanın son derece karmaşık olduğunu söyledi.

"RUSYA, ANLAŞMALARA SADIK KALACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile planlanmış bir görüşmenin henüz olmadığını belirten Peskov'a ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yapılması olası görüşme hakkında da soru yöneltildi. Peskov, bunun yakın gelecekte olası olmadığını belirtti. Kremlin Sözcüsü, Ukrayna konusunda ABD ile temasların süreceğini sözlerine ekledi.

Kremlin'in açıklamasında Trump ile Putin arasında gelecekte yapılabilecek spesifik görüşmeler konusunda henüz bir anlaşma olmadığı, Putin'in çeşitli üst düzey görüşmelere hazır olduğu ancak bunların önceden iyi hazırlanmış olması gerektiği ifade edildi. Peskov, Rusya'nın İstanbul'da Ukrayna ile yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalara sadık kalacağını kaydetti.

"PUTİN, ANLIK OLARAK BİLGİLENDİRİLDİ"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Rusya'daki bombardıman uçaklarına dair de açıklamada bulundu. Peskov, konuya ilişkin soruya yanıtında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in gelişmeler hakkında anlık olarak bilgilendirildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna konusunda herhangi bir taviz vermeye hazır olup olmadıkları sorulduğunda, kamuoyuna açık yorum yapmayı reddetti ve bunun kapalı kapılar ardından görüşülecek bir konu olduğunu belirtti.

TRUMP VE ZELENSKİ GÖRÜŞMEYE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeye "açık" olduğunu açıkladı. Öte yandan Zelenskiy de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmet Elma:

zeleksin. Adamın uçaklarını vurdu Tabiki Putin bunu hesabinı soracak barış isderken sırtindan vurudular

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Haber Yorumlarıhatice halil:

KOLAY GELSİN, HAYIRLI İŞLER. BUGÜN KÖFTECİ YUSUF HABERİ YAPACAKMISINIZ

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Haber YorumlarıH G:

Sabah suriye-Filistin, akşam Rusya-Ukrayna. Gün içinde gönüldaşlatın parti ziyareti vs. Gün sonu. Ülkede başka bir şey. 2 kafadar ve gündem bu. Türk milleti kimsenin umrunda değil...

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

aloo haberler com mu ya ne yaptıysam şu millete imamoğlunu unutturamıyorum adam biz uğraştıkça efsane oluyor şöyle beni öne çıkartan yansız tarafsız gibi görünen tel maşa uydurma anket yapın itibarımız artsın

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Haber YorumlarıHakan Celik:

şayet eminönündeki rakı balık meyhanelerinde görüşme gerçekleşseydi , barış mutlaka olabilirdi

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