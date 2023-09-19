Kremlin'den "Karabağ" açıklaması: Belgelerin hükümlerine uymaya çağırıyoruz

Azerbaycan'ın, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı antiterör operasyonuna ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Rusya ile birlikte imzalanan üçlü anlaşmalara uymaları gerektiğini belirterek, "Herkesi bu belgelerin hükümlerine, gerçekleri de dikkate alarak uymaya çağırıyoruz. Ermeni tarafının Azerbaycan'ın 1991 itibarıyla topraklarını tanıdığı gerçeğini kastediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ ile ilgili daha önce Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan üçlü anlaşmalara uyulması gerektiğini belirterek, "Herkesi bu belgelerin hükümlerine, yeni gerçekleri de dikkate alarak uymaya çağırıyoruz." dedi.

"ASKERİ HAREKATIN BAŞLAMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Peskov, başkent Moskova'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek üzere başlattığı antiterör operasyonuyla ilgili olarak gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Karabağ'daki durumdan ötürü endişe duyduklarını aktaran Peskov, "Gerilimin keskin bir şekilde artmasından ve askeri harekatın başlamasından endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

BELGELERE UYMA ÇAĞRISI YAPTI

Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Rusya ile birlikte imzalanan üçlü anlaşmalara uymaları gerektiğini belirten Peskov, "Tek esaslı dayanak, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü belgelerdir. Herkesi bu belgelerin hükümlerine, gerçekleri de dikkate alarak uymaya çağırıyoruz. Ermeni tarafının Azerbaycan'ın 1991 itibarıyla topraklarını tanıdığı gerçeğini kastediyoruz." dedi.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Kremlin Sözcüsü Peskov ayrıca, bölgedeki durumun diplomatik çözümü için Bakü ve Erivan'la temasları sürdürdüklerini kaydetti.