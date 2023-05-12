Kremlin'den Kılıçdaroğlu'nun "kaset" çıkışına yanıt: Bu iddiaları ana muhalefetin adayına ileten kişiler yalancıdır

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi dolaşıma sokulan montajlar, Deep Fake içerikler ve kasetlerin arkasında Rusların olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ses getiren paylaşımına ise Kremlin'den yanıt geldi. Yazılı açıklamada, "Türkiye'deki, seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz. Nasıl gündeme geldiğini bilmiyoruz. Bu iddiaları ana muhalefetin adayına ileten kişiler yalancıdır" ifadesi yer aldı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Rusya'ya yönelik bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, son dönemde dolaşıma sokulan bazı montaj ve kaset gibi içeriklerden Rusları sorumlu tuttu.

HEM TÜRKÇE HEM DE RUSÇA PAYLAŞIM YAPTI

Hem Türkçe hem de Rusça paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Rusları açık açık uyardı. Kılıçdaroğlu, 15 Mayıs'tan sonra iki ülke arasında dostluğun devamı için Rusların elini Türkiye'den çekmesini istedi.

"BİZ HALA İŞ BİRLİĞİ VE DOSTLUKTAN YANAYIZ"

Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirliğinden ve dostluktan yanayız" dedi.

KREMLİN'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT GELDİ

Rusya cephesindense Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden Rusya'ya yönelik suçlamasını değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.

"SEÇİM SÜREÇLERİNE MÜDAHİL OLMADIĞIMIZI BİRÇOK DEFA SÖYLEDİK"

Rusya'nın başka ülkelerin seçim süreçlerine müdahil olmadığını vurgulayan Peskov, "Söz konusu ifadeleri kesin bir şekilde reddediyoruz. Başka ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine müdahil olmadığımızı birçok defa söyledik. Herhangi bir müdahalenin söz konusu olamayacağını resmen beyan ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'na bu yönde bir bilgi veren olduysa, onlar yalancıdır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZE ÇOK DEĞER VERİYORUZ"

Peskov, Türkiye ile ilişkilere son derece değer verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye ile ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz, çünkü Türkiye, karşı karşıya kaldığımız bir dizi bölgesel ve küresel sorun karşısında bugüne kadar çok sorumlu, egemen ve düşünülmüş bir tavır almıştır" şeklinde konuştu. Söz konusu yaklaşımın Rusya için değerli olduğunu anlatan Peskov, ikili ilişkilere çok değer veren bir ülkenin, kendi ortağına karşı bir şey yapmayacağını söyledi.