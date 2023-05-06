Kraliyet tacını giyen Kral III. Charles ve Kraliçe'den balkon konuşması! Büyük fotoğrafta dikkat çeken bir eksik var

İngiltere Kralı III. Charles görkemli bir törenle Kraliyet tacını giydi. Kral Charles ve Kraliçe Camilla, 2 binden fazla davetlinin katıldığı törenin ardından Buckingham Sarayı'na dönüp balkon konuşması yaptı. Kral'ın küçük oğlu Prens Harry'nin törene katılmasına rağmen balkon fotoğrafında yer almaması dikkat çekti.

Tüm dünyanın merakla beklediği İngiltere Kralı III. Charles'ın taç giyme töreni bugün görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Ülkenin farklı noktalarından tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce kişi Londra sokaklarına akın etti. Tarihi kilisede ayinin yapıldığı seremoni, Kral ve taç giyme törenine katılacak Kraliyet ailesi üyeleri ile görevlilerin saat 11.00'de kiliseye girmesiyle başladı.

KUTSAL YAĞ İLE KUTSANDI

Kral'ın girişte tarihte ilk kez sesli olarak dua ettiği ayini, İngiltere Kilisesi'nin ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu Justin Welby yönetti. Tanıma, yemin, kutsama, taç giyme ve kuşanma, tahta çıkma ve bağlılık bildirme isimli 5 bölümden oluşan ayinde Kral Charles, Kudüs'ten getirilen kutsal yağla kutsandı.

TACIN KATEDRALİN DIŞINA ÇIKARILMASI YASAK

Canterbury Başpiskoposu Welby tarafından törende Aziz Edward Tacı takılan Charles için önce Welby, ardından da kilisedeki davetliler, "Tanrı kralı korusun." diyerek dua etti. Yaklaşık 2,5 kilo ağırlığındaki tacın katedralin dışına çıkarılması yasak olduğu için buradan sonraki noktada ise başka bir taç devreye girdi. 3. Charles, yaklaşık 1,5 saat süren törende Aziz Edward Tacı'nın yerine imparatorluk tacını, Kraliyet kaftanı ve pelerininin yerine ise imparatorluk kaftanını giydi.

2200'DEN FAZLA DAVETLİ VARDI

Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninde Kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, ünlü isimler ve hayır kurumu temsilcilerinin bulunduğu 2 bin 200'den fazla davetli yer aldı. Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak etti.

BALKON KONUŞMASI YAPTILAR

Kral Charles, törenin ardından kiliseden ayrılarak bu sefer 260 yıllık altın fayton ile Buckingham Sarayı'na geri döndü. Kral ve Kraliçe, geleneksel balkon buluşmasında bir araya geldi.

PRENS HARRY BALKONDA YER ALMADI

Kraliyet ailesi, taç giyme töreninin ardından geleneksel balkon pozunu verdi. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin gösterisini izleyen aile üyeleri arasında Prens William, Prenses Kate ve çocukları Prens George, Prens Charlotte ve Prens Louis yer aldı. Kral'ın küçük oğlu Prens Harry, törene katılmasına rağmen balkon buluşmasında yer almadı.

TOP ATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan, Londra Kalesi'nde 62 pare top atışı gerçekleştirilirken, Edinburgh, Cardiff ve Belfast ile birlikte 11 farklı noktada ve Kraliyet Donanmalarına ait gemilerde 21 para top atışı gerçekleştirildi.