Kraliçe'nin ölümünün ardından 5 Arap ülkesi yas ilan etti

Bazı Arap ülkeleri İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla yas ilan etti. Kraliçe'nin ölümünün ardından yas ilan edenler arasında şaşkınlık veren ülkeler var. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla Ürdün 7, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt 3 gün yas ilan ettiklerini duyurdu.

Kraliçe'nin ölümü üzerine çoğu ülke ve liderleri peş peşe taziye mesajı yayınladı. Ama bazı Arap ülkeleri bir adım ileri giderek ülkelerinde yas ilan etti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla yas ilan eden ülkeler arasında Ürdün, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri , Bahreyn ve Kuveyt var.

ÜRDÜN 7 GÜN YAS İLAN ETTİ

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah da taziye mesajı yayınladı ve ülkede yedi günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Annesi İngiliz olan Kral Abdullah'ın, İngiltere ile önemli bağları bulunuyor.

BAE'DE 3 GÜNLÜK YAS

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla ülkede bugünden itibaren 3 gün süreyle yas ilan edildi. BAE Başkanlık Divanından yapılan yazılı açıklamada, ülkede özel ve genel sektörün yanı sıra yurt dışındaki büyükelçiliklerde bayrakların yarıya indirileceği kaydedildi.

BAHREYN'DE BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Bahreyn resmi ajansının (BNA) haberinde, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin Kral 3. Charles başta olmak üzere tüm Kraliyet ailesine ve İngiltere halkına Elizabeth'in vefatı dolayısıyla taziyelerini sunduğu aktarıldı. Bahreyn Kralı Al Halife'nin Kraliçe 2 Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkede üç gün boyunca yas tutularak, bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiği kaydedildi.

KUVEYT TAZİYELERİNİ SUNDU

Kuveyt Bakanlar Kurulu da ülkede 3 gün yas ilan edilmesi ve bu sürede bayrakların yarıya indirilmesi kararı aldı.Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Kral 3. Charles'a ve İngiltere halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

LÜBNAN'DA RADYOLARIN YAYIN AKIŞLARI DEĞİŞTİ

Lübnan Bakanlar Kurulunun resmi Twitter adresinden yayınlanan Başbakan Necib Mikati imzalı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla bugünden itibaren 11 Eylül Pazar gününe kadar sürecek 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi. Ülkede Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin yapılacağı 18 Eylül'de de yas tutulacağı kaydedilen açıklamada, yas nedeniyle kamu daireleri, bazı kurumlar ve belediyelerde de bayrakların yarıya indirileceği, radyo ve televizyonlarda yayın akışlarının değiştirileceği aktarıldı.