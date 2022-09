Kraliçe'nin ölümü sonrası İngiltere'de pasaportlar, paralar ve milli marş dahil bir çok şey değişecek

Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta oğlu Kral III. Charles geçerken, bu durum, İngilizlerin günlük hayatını da etkileyen pek çok değişikliği de beraberinde getirecek.

POSTA KUTULARI HATTA PASAPORTLAR BİLE DEĞİŞECEK

70 yıl tahtta kalan Kraliçe II. Elizabeth'in adı, unvanı, yüzü sadece İngiliz halkı için değil, günlük hayatta da önemli bir yere sahip. Öyle ki, madeni paralar, banknotlar, posta kutuları, ulusal marş hatta pasaportlar bile değişecek. Bu değişimler tabii ki bir anda değil zamanla düzenlenecek. Peki İngiliz halkı için Kral III. Charles döneminde neler değişecek?

BANKNOT VE MADENİ PARA

İngiltere Merkez Bankası Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine yaptığı açıklamada, Elizabeth'in portresinin yer aldığı paraların yasal ödeme aracı olmaya devam edeceğini, yas döneminin ardından paralara ilişkin yeni bir açıklama yapılacağını bildirdi. Üzerinde 2. Elizabeth'in göründüğü 4,5 milyar adet sterlin banknotun piyasada dolaştığı açıklanırken, bu paranın değerinin 80 milyar sterlini aştığı bildirildi. Ayrıca, 29 milyar adet madeni paranın da dolaşımda olduğu açıklandı. Bu yüzden ülkede Kral III. Charles'ın yer aldığı banknot ve madeni paraları tedavüle sokmak yıllar sürebilir.

Ayrıca Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'da da Kraliçe 2. Elizabeth'in portresinin bulunduğu madeni para ve banknotların değişmesi bekleniyor. Avustralya Merkez Bankası sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada üzerinde 3. Charles'ın yer aldığı paraların basılmasının beklendiğini belirtti. Sözcü, madeni paralarda geleneksel olarak yeni hükümdarın kendinden önceki hükümdarın baktığı tarafın tersine bakması gerektiğini belirtti. Dolayısıyla İngiltere, Avustralya ve Kanada'da 3. Charles'ın sola bakan bir portresi büyük ihtimalle madeni paralarda yer alacak.

MİLLİ MARŞ

Olimpiyatlarda ve İngiltere'nin uluslararası futbol maçlarında, 70 yıldır söylenen " Tanrı Kraliçe'yi korusun" lafı artık "Tanrı Kral'ı korusun' olarak söylenecek.

KRALİYET MÜHRÜ

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, üzerinde "Elizabeth Regina II" (EIIR) mührü bulunan binlerce logo değiştirilecek. Elizabeth'in seyahatlerinde kullandığı Kraliyet sancağı da ölümünün ardından değiştirilecek.

DEVLET KURUMLARI-SİLAHLI KUVVETLER

Diğerlerine göre görece daha kolay olacak değişiklerden biri de devlet kurumlarında gerçekleşecek. "Her Majesty's" (Majesteleri) olan kısım Kral III. Charles ile birlikte 'His Majesty's." olarak değişecek. Aynı zamanda "Majestelerinin Silahlı Kuvvetleri" yine İngilizce'de erkek cinsiyeti için kullanılan "His" ekini alacak. Operasyonel madalyalar ve Kraliçe'nin suretini içeren hizmet takdir belgelerinde, sivil ve askeri nişanlarda değişikliğe gidilecek.

POSTA KUTULARI VE PULLAR

Kraliçe 2. Elizabeth'in portresinin göründüğü posta pullarının da yeni hükümdarla birlikte değişmesi bekleniyor. Ancak Kraliçe 2. Elizabeth'e ait pullar toplatılmayacak sadece yeni olarak üzerinde Kral III. Charles'ın yer alacağı pullar basılacak. 70 yıllık saltanatına rağmen, Royal Mail'e göre, ülkenin posta kutularının yalnızca yaklaşık %60'ı Kraliçe Elizabeth'in yönetimi altında kurulurken, %15'i George V zamanından kalma. Kraliçe Elizabeth'in monogramını taşıyan Royal Mail posta kutularının ise değişmesi beklenmiyor.

PASAPORTLAR

İngilizler için belki de en zorlu süreç pasaport değişiklikleri olacak. Şimdiden birçok İngiliz'in kafası karışmış olacak ki konu basında da manşetlere taşındı. İngiliz pasaportlarında yer alan ve Kraliçe Elizabeth'i ifade eden "'Her' Majesty's Passport Office" (Majestelerinin Pasaport Bürosu) ifadesi Kral 3. Charles'ın tahta çıkmasıyla "'His' Majesty's Passport Office" olarak değiştirilecek. Ancak bu durum halihazırda var olan pasaportları etkilemeyecek. Sadece pasaportunu yenileyecek kişiler için yeni ifade kullanılacak.

DANIŞMANIN UNVANI

Sözcü'de yer alan habere göre Kraliçe'nin Danışmanı (Queen's Counsel, QC) artık, Kral'ın Danışmanı (King's Counsel, KC) olarak değiştirilecek. Böylelikle danışmanların zarflar başta olmak üzere tüm kartvizitler baştan aşağıya değiştirilecek.

BAĞLILIK YEMİNLERİ

İngiltere'de milletvekillerinin, mevcut hükümdara yemin etmeden Avam Kamarası'nda oturumlara katılması, konuşması, oy vermesi veya maaş almasına izin verilmiyor. Ancak Kraliçe'nin ölümünün ardından bu yeminler de değişecek ve milletvekillerinin Kral 3. Charles adına yeniden yemin etmeleri gerekecek.