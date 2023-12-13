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Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti

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Astrolojiden faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri kullanan ilk kahin Nostradamus, öngörüleriyle yeniden gündemde. Nostradamus'un 2024 yılı için kehanetleri ortaya çıktı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünü tahmin eden Kahin'in 2024 yılında Kral Charles'ın görevden alınacağını ve küresel iklim krizinin yaşanacağını öngördüğü belirtildi.

Çernobil faciası, Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Nostradamus'un 2024 yılı için kehanetleri ortaya çıktı.

KRAL CHARLES GÖREVDEN ALINACAK

"Kıyamet kahini" olarak bilinen Nostradamus'un kehanetlerini inceleyen Mario Reading, Nostradamus'un Kraliçe Elizabeth'in ölümünü tahmin ettiğini aktardı. Belgelerde, "Adaların Kralı güç ile görevden uzaklaştırılacak" ifadesi yer alırken, Reading bunun kısa bir süre önce tahta oturan Kral Charles'ın görevden alınacağını iddia etti.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti

ÇİN SAVAŞA GİRECEK

Nostradamus'un "Kızıl düşmanların korkudan rengi atacak, büyük Okyanus'ta tehdit olacak" ifadelerine yer verdiği bir kehaneti de yayınlandı. Bu kehanette "Kızıl düşman" olarak Çin'in gösterildiği iddia edilirken denizde Çin'in savaşa girebileceği aktarıldı.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti

İKLİM KRİZİ

Nostradamus'un belgelerinde, "Dünya giderek kuruyacak ve devasa seller göreceğiz. Açlık ve kuraklık baş gösterecek" ifadeleri yer aldı.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti

YENİ PAPA GELECEK

Nostradamus, 2024 yılında Katolik aleminin yeni bir papa seçeceğini de öne sürdü. Belgelerde, "Eski Papa'nın ölümünden sonra yeni ve genç bir Romalı seçilecek. Onu zayıf görseler de uzun süre görevde olacak" denildi.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti

NOSTRADAMUS KİMDİR?

Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır. Nostradamus o kadar çok şey yazdı ki, bu anlatıları kulaktan kulağa yıllar içinde yayıldı. İddialar ve hayal gücünün yardımıyla, birçok insan Nostradamus'un, 16 yüzyılın ortalarından beridir neredeyse her önemli olayı bildiğini ileri sürdü.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti

Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Kraliçe Elizabeth Prens Harry Nostradamus Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

VATOZZ:

Dotü açıkta kalmış bunun

Yanıtla15
Zeki Anti:

Uydur uydur söyle, yok simspsonların kehaneti yok nostradamus kehaneti yok baba vanga kehaetleri.. Ne kadar seviyorlar olmayan şeylerden kehanet çıkarmayı..

Yanıtla017
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