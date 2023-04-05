Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninin davetiyesi tanıtıldı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak 'taç giyme törenine' katılacak kişilere gönderilecek davetiye dün kamuya tanıtıldı. Davetiyede Kraliçe Eş (Consort) Camilla'nın unvanının 'Kraliçe' olarak yazıldığı dikkat çekti.

Kral 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta başkent Londra'daki Westminster Abbey'de yapılacak Taç Giyme Töreni için basılan davetiyeler, Buckhingham Sarayı tarafından dün kamuya tanıtıldı. 2 bin adet basılacak davetiyede, İngiliz folklorundan 'yeni hükümdarlığı yansıtması için bahar ve yeniden doğuşun simgesi kadim bir figür olan Yeşil Adam figürü' içerdiği görüldü.