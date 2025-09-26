Konuk, Netanyahu'yu eleştirince sunucu stüdyoyu terk etti

Ünlü fitness uzmanı Jillian Michaels, katıldığı canlı podcast programında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ancak tartışma derinleşince programın sunucusu öfkeyle stüdyoyu terk etti.

51 yaşındaki Michaels, Netanyahu'nun Turning Point USA adlı organizasyona 150 milyon dolar teklif ettiği iddialarını tartışırken "Bununla ilgili hiçbir kanıt yok. Aksine tam tersi doğru" dedi. Diğer panelistler ise bu konuda farklı görüşler öne sürünce gerilim arttı.

Sunucu, tartışmanın kontrolden çıktığını hissedince elindeki mikrofonu bırakıp stüdyoyu terk etti. Bu ani çıkış, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler olayın, sadece bir tartışma değil, politik duruş nedeniyle yaşanan bir kriz olduğunu belirtti.

Michaels, çıkışından sonra yaptığı açıklamada, Netanyahu'yu eleştirmeye devam edeceğini ve programlarda bu konuyu gündeme getirmekten çekinmeyeceğini söyledi. Olay, uluslararası medyada geniş yer buldu ve sosyal medyada günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.