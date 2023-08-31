Komşularının kapısına kimyasal madde sürdüğü ailenin bebeği kel kaldı

Floridalı bebek, komşusu Çinli Xuming Li'nin zehirli kimyasal madde enjekte etmesi sonucu saç dökülmesi yaşadı. Kimya doktora mezunu Li'nin ailesini rahatsız eden bebek, kimyasal karışım nedeniyle ciddi etkiler yaşadı. Li'nin gizli kamera ile suçüstü yakalanması sonucu tutuklandığı belirtildi

Floridalı bebek, komşusu Çinli Xuming Li'nin ailesi rahatsız ettiği için kapı eşiğine zehirli kimyasallar enjekte etmesinden sonra kelleşmeye başladı.

Floridalı Umar Abdullah, komşusu Çinli kimya doktora mezunu Xuming Li'nin tuvaletten gelen ses nedeniyle soruna yaşadığını komşunun ailesi hasta etmek için gizemli bir kimyasal karışım yaptı.

Ev sahibi Abdullah, 36, DailyMail.com'a Çinli'nin güçlü opioid ağrı kesiciler metadon ve hidrokodon ile karıştırılmış ve bilim adamlarının hala tanımlamaya çalıştığı iğrenç bir element kullandığını söyledi.

Li, Abdullah'ın Palm Springs Bulvarı, Tampa'daki evinin dışındaki bir saksı bitkisine gizli bir kamera kurması ve onu suçüstü yakalamasıyla tutuklandı.

36 yaşındaki kimya araştırmacısı, mülk sahiplerine karşı saldırı, kontrollü madde bulundurma suçlarından tutuklandı.

Kimyacı komşunun kapısının eşiğine henüz tanımlanmamış kimyasal maddeyi sürmesinden sonra bebeği, kendisi ve eşinde ciddi saç dökülmesi, baş dönmesi ve kusma şikayetleri başladı.

Komşusu Li ile ilk başlarda hiçbir sorunu olmayan çok iyi ilişkileri olan Abdullah'ın evinden bazen gece ses gelemesi bazen de tuvalet sifonundan gelen sesler sonrası sorunlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Li, komşunun evde olmadığı sıradakapısının eşiğine tanımlanmayan bir kimyasal madde sürdü.

O sırada eşi ve çocuğu ile bir konferans için evce bulunmayan Abdullah eve geldiğinde evde çok ağı bir koku ile karşılaştı.

Kokunun klima veya u ısıtıcından geldiği düşünen Abdullah, tamirci çağırdı fakat tamirciler kokuya sebep olacak hiçbir bulmadı.

e nson güvenlik kamerası görüntülerine bakan Abdullah, komşunun kapısının eşiğine bir madde sürdüğünü görünce polise haber verdi. Li, tutuklanırken Abdullah, ve aile fertleri arasında ciddi saç dökülme kaybının kesinkimyasaldan kaynaklı olup olmadığı bilinmiyor.