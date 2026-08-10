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Kolombiya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem: Yaralılar ve Hasar Var

Kolombiya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem: Yaralılar ve Hasar Var
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Kolombiya'nın Choco bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bogota, Ekvador ve Venezuela'da hissedildi. Yetkililer, Quibdo'da yaralılar ve binalarda ciddi hasar olduğunu açıkladı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.

(ANKARA) - Kolombiya'nın batısındaki Choco bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent Bogota'nın yanı sıra Ekvador ve Venezuela'da da hissedilen depremde yaralananlar olduğu ve binalarda ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yetkililer bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kolombiya'nın batısındaki Choco bölgesinde yerel saatle 07.34'te (TSİ 15.34) 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Bogota'nın yanı sıra komşu Ekvador'da ve Venezuela'ya kadar geniş bir bölgede hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ve Kolombiyalı yetkililere göre depremin merkez üssü, Bogota'nın yaklaşık 400 kilometre batısındaki San Jose del Palmar oldu. USGS, depremin yaklaşık 107 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada bölge başkenti Quibdo'da yaralılar bulunduğunu ve binalarda ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Cordoba, "Choco bölgesinde büyük bir deprem yaşadık. Artçı sarsıntılar konusunda endişeliyiz. Merkez üssü San Jose del Palmar yakınlarında olsa da Quibdo'da yaralılar ve binalarda önemli hasar var" dedi.

Vali, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığını belirtti. Yaralıların sayısı ve hasarın boyutuna ilişkin henüz ayrıntılı resmi bilanço açıklanmadı.

Depremin ardından Kolombiya ve Ekvador'un bazı bölgelerinde insanlar ev ve iş yerlerinden çıkarak açık alanlara yöneldi.

VENEZUELA'DA HAZİRAN DEPREMLERİ 6 BİN 125 CAN ALMIŞTI

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde 6 bin 125 kişi hayatını kaybetmişti. Deprem, Venezuela'nın kuzey kesimlerinde, özellikle başkent Caracas ve La Guaira çevresinde geniş çaplı yıkıma yol açmıştı. Dünya Bankası, doğrudan fiziksel hasarın yaklaşık 19,6 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyor.

Kolombiya'daki son deprem de Venezuela'ya kadar hissedildi ve bölgede haziran ayında yaşanan yıkıcı depremleri yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
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