Kolombiya'da peş peşe iki deprem: Halk sokaklara döküldü

Kolombiya'da 6.1 ve 5.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Başkent Bogota'da hissedilen depremlerde halk kendini sokaklara attı. Depremlerde herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmedi.

- Kolombiya'da 6.1 ve 5.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem

Bogota'da halk kendini sokağa attı

BOGOTA - Kolombiya'da 6.1 ve 5.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Başkent Bogota'da hissedilen depremlerde halk kendini sokaklara attı.

Kolombiya, peş peşe yaşanan depremlerle sallandı. Kolombiya Jeoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, 6.1'lik ilk depremin yerel saatle 12.04'de El Calvario kasabasında meydana geldiği aktarılarak, ilk depremden 13 dakika sonra Villavicencio şehri yakınlarında ise 5.6 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiği ifade edildi.

Başkent Bogota'da da hissedilen depremler nedeniyle halk kendini sokağa atarken, depremlerde şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da hasarın bildirilmediği açıkladı.