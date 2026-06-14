Almanya'nın Köln Kentinde Müslüman Toplulukların Sorunları Ele Alındı

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) - Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Rösrath'ta düzenlenen uluslararası konferansta, Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya'daki Müslüman toplulukların karşı karşıya olduğu dini, sosyal ve kurumsal sorunlar masaya yatırıldı.

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Rösrath'ta, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) ve Hasene International tarafından "Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya Müslümanları Konferansı" düzenlendi. Konferansta farklı ülkelerden müftüler, başmüftüler ve Müslüman kuruluş temsilcileri bir araya gelerek güncel dini, sosyal ve kurumsal meseleleri değerlendirdi.

Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Moğolistan, Yunanistan, Polonya, Litvanya, Estonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan temsilcilerin katıldığı konferansta, Müslüman toplulukların karşılaştığı sorunlar, kurumlar arası iş birliği ve ortak çalışma imkanları ele alındı.

Konferansın açılışında konuşan IGMG Genel Başkan Danışmanı ve Konferans Komite Başkanı Abdi Taşdöğen, bölgesel sorunların ancak küresel bir vizyon ve dayanışmayla çözülebileceğini belirterek, amaçlarının ortak akıl ve kalıcı iş birliği zeminleri oluşturmak olduğunu söyledi.

IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve Hasene International Başkanı Bekir Altaş da insani yardım çalışmalarının konferansın önemli başlıklarından biri olduğunu vurguladı. Altaş, insani yardımın yalnızca geçici destek değil, insan onurunu koruyan ve sürdürülebilir iyilik üretmeyi hedefleyen bir sorumluluk alanı olduğunu ifade etti.

Açılış oturumunda, Almanya, Avusturya ve Slovenya'daki Müslüman toplulukların durumu değerlendirildi. IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, Almanya'daki Müslümanların dini temsil, din eğitimi, imam yetiştirme ve Müslüman karşıtlığı gibi konularda yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, anayasal zeminde eşit haklar talep ettiklerini söyledi.

Avusturya Müftüsü Mustafa Mullaoğlu, ülkedeki İslam'ın hukuki statüsü ve son dönemde Müslümanlara yönelik tartışmalar hakkında bilgi verdi, Slovenya Müftüsü Nevzet Poric ise gençlerin kimlik sorunları ve Ljubljana'daki Müslüman Kültür Merkezi'nin toplumsal diyalogdaki rolüne değindi.

Konferansın Doğu Avrupa oturumunda, Hırvatistan, Sırbistan, Macaristan ve Ukrayna'daki Müslüman toplumların karşılaştığı sorunlar ele alındı. Ukrayna Müftüsü Aider Rustamov, savaşın Müslüman toplum üzerindeki etkilerini anlatarak, Kırım Tatarlarının Ukrayna'daki Müslüman yaşamının merkezinde yer aldığını ve savaş sonrası toplumun demografik yapısının değiştiğini belirtti.

Yunanistan, Polonya, Litvanya ve Estonya temsilcilerinin katıldığı ikinci oturumda ise Batı Trakya Türklerinin kimlik, eğitim ve dini özgürlük alanlarında yaşadığı sorunlar gündeme geldi. İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kafkasya ve Orta Asya oturumunda Gürcistan, Kırgızistan ve Moğolistan'daki Müslüman toplulukların din eğitimi, gençlik çalışmaları ve kurumsal ihtiyaçları görüşüldü. Gürcistanlı dini temsilciler, din eğitimi kurumlarının yetersizliği ve nitelikli din görevlisi ihtiyacına işaret etti, Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov, sosyal medya üzerinden yayılan yanlış dini bilgilerin gençler üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Moğolistan'dan Azatkhan Mukhan ise ülkedeki Müslümanların imam eksikliği, eğitim materyali yetersizliği ve kurumsal destek ihtiyacı gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Mukhan, inşası süren cami ve eğitim merkezinin gençlerin dini ve milli kimliklerini korumalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Konferansa ayrıca Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mustafa Mehmed ile Kuzey Makedonya'dan Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili de katıldı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, konferansın somut ve kalıcı çalışmalara dönüşmesi gerektiğini belirterek, "Amacımız bir araya gelip konuşup dağılmak değil" ifadelerini kullandı. Ergün, gençlik, eğitim, din hizmetleri ve insani yardım alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması ve aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA