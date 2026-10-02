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Knobloch, Eralp'in başbakanlığında Yahudiler için güvenlik kaygısı uyarısı yaptı

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Knobloch, Eralp'in başbakanlığında Yahudiler için güvenlik kaygısı uyarısı yaptı
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Berlin'de 20 Eylül seçimlerinden birinci çıkan Sol Parti adayı Elif Eralp'in eyalet başbakanlığı tartışması sürüyor. Yahudi toplumunun önde gelen isimlerinden Charlotte Knobloch, Eralp'in başbakan olması halinde Yahudilerin güvenlik kaygısı yaşayabileceğini ileri sürdü.

Haber: İlhan Baba

BERLİN – Berlin'de 20 Eylül'de yapılan eyalet seçimlerinden birinci çıkan Sol Parti'nin adayı Elif Eralp'in eyalet başbakanlığıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Yahudi toplumunun önde gelen isimlerinden Charlotte Knobloch, Eralp'in başbakan olması halinde Yahudilerin güvenlik kaygısı yaşayabileceğini ileri sürdü.

Berlin'de 20 Eylül'de yapılan eyalet seçimlerinde Sol Parti'nin elde ettiği başarının ardından, partinin adayı Elif Eralp'in Berlin Eyalet Başbakanı olup olamayacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Daha önce Kızıl Yardım Derneği'ne pasif üyeliği nedeniyle eleştirilen Eralp, bu kez Almanya'daki Yahudi toplumunun önde gelen isimlerinden Münih ve Yukarı Bavyera İsrail Kültür Cemaati Başkanı Charlotte Knobloch'un açıklamalarıyla gündeme geldi.

Knobloch, bir televizyon programında Eralp hakkındaki antisemitizm suçlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Program sunucusu Karin Prien'in, Eralp'in Berlin Eyalet Başbakanı olması durumunda Yahudilerin kendilerini kentte artık güvende hissetmeyebileceği yönündeki değerlendirmesini destekleyen Knobloch, siyasetin böyle bir durumun ortaya çıkmasını önlemek için dikkatli hareket etmesi gerektiğini, bunun yalnızca Berlin'de yaşayan Yahudiler açısından değil, tüm Berlinliler açısından büyük bir felaket olacağını söyledi.

Programda Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Knobloch, partinin giderek güçlenmesinden endişe duyduğunu söyledi. Siyasetin AfD'nin daha fazla güç kazanmasını engellemesi gerektiğini belirten Knobloch, seçmenlerin de AfD'ye oy vermemeleri konusunda ikna edilmesi gerektiğini ifade etti.

Almanya'daki Yahudilerin güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Knobloch, "Almanya'daki güvenliğim konusunda yanılmışım" dedi. Geleceğe ilişkin bazı gelişmelerin Yahudi toplumunda kaygıya yol açtığını belirten Knobloch, bu durumun kendisini endişelendirdiğini dile getirdi.

Knobloch, Başbakan Friedrich Merz'in AfD ile iş birliği yapılmayacağı yönündeki açıklamalarına da değindi. Merz'e inandığını ve attığı adımları doğru bulduğunu belirten Knobloch, seçmenlerin belirli bir partiye oy vermemeleri konusunda uyarılmak zorunda kalınmasını ise "bir felaket" olarak nitelendirdi.

Kaynak: ANKA
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