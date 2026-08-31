Haberler

Girne-Taşucu Deniz Seferleri Yarın Kontrollü Başlıyor

Girne-Taşucu Deniz Seferleri Yarın Kontrollü Başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yarından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın belirleyeceği rota üzerinden Girne-Taşucu deniz seferlerinin kontrollü bir şekilde yeniden başlayacağını duyurdu.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne-Taşucu deniz seferlerinin kontrollü biçimde yeniden hizmete gireceğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yarından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek rota doğrultusunda Girne-Taşucu deniz seferlerinin kontrollü şekilde başlayacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Daha imzası bile kurumamıştı! Samet Akaydin, Trabzonspor'dan ayrılıyor

Samet Akaydin'ın Süper Lig devindeki macerası 2 ay sürdü
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti

İsrailli bakan polis koruması olmadan giremediği yerde dua etti

Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti

Bahçede korkunç olay! Eşinin katili oldu
Göçük, işçiyi bir anda yuttu! Belinden aşağısı yerin altına gömüldü

Belinden aşağısı birden yerin altına gömüldü!
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Akrepler yüksek katlara kadar ulaştı

Evi kolaçan edin! Artık yüksek katlarda da görülüyor
Bitcoin ve altını aynı risk vurdu

Bitcoin ve altını aynı risk vurdu