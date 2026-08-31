Girne-Taşucu Deniz Seferleri Yarın Kontrollü Başlıyor
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yarından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın belirleyeceği rota üzerinden Girne-Taşucu deniz seferlerinin kontrollü bir şekilde yeniden başlayacağını duyurdu.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne-Taşucu deniz seferlerinin kontrollü biçimde yeniden hizmete gireceğini duyurdu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yarından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek rota doğrultusunda Girne-Taşucu deniz seferlerinin kontrollü şekilde başlayacağını bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı