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Öztürkler: En büyük umudumuz kayıpların sağ salim bulunması

Öztürkler: En büyük umudumuz kayıpların sağ salim bulunması
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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Girne açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arama kurtarma çalışmalarının tüm imkanlarla sürdüğünü belirten Öztürkler, Türkiye'nin desteğine vurgu yaparak kayıpların sağ salim bulunmasını umut ettiklerini, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilediğini ifade etti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "En büyük umudumuz, halen kayıp olan kişilerin bir an önce sağ salim bulunarak ailelerine kavuşmasıdır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşların büyük bir hassasiyetle görev başında olduğunu belirten Öztürkler, arama kurtarma çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek sürdürüldüğünü kaydetti. Öztürkler, "Ana vatan Türkiye'nin sağladığı katkı ve destek, zor zamanlarda ülkeler arasındaki güçlü dayanışmanın bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Yeni Turizm Limanı'nda oluşturulan kriz masasında yürütülen çalışmalara katılarak sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket ettiğini aktardı. Benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Öztürkler, "En büyük umudumuz, halen kayıp olan kişilerin bir an önce sağ salim bulunarak ailelerine kavuşmasıdır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar temennisinde bulunuyorum. Kayıp vatandaşlardan gelecek güzel haberleri umutla bekliyoruz. Bu elim olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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