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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk oldu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle konuşmasına şehitlerimizi anarak başlayan Tatar, önemli açıklamalarda bulundu. KKTC lideri, harekat öncesi Kıbrıs Türk'ünün çektiği sıkıntıları dile getirerek, "Çocukluğumu yaşayamadım." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haberler.com yayınına verdiği özel röportajda, Kıbrıs Barış Harekatı öncesi atmosferden bahsederek, "Çocukluğumu yaşayamadım." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Haberler.com'dan anlamlı bir yayın geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı öncesi dönemde yaşadıklarından bahseden Ersin Tatar, "Kıbrıs Türkü çok bedeller ödedi, şehitler verdi. Sırf Türk olduğu için kurşuna dizilen bir terörle karşı karşıya kaldık." dedi.

"ÇOCUKLUĞUMU YAŞAYAMADIM"

Tatar, o dönemleri anlatırken "Çocukluğumu yaşayamadım. Savaşın olduğu bir adada her şey dışa bağımlı. O zamanlarda herkesin 30 Kıbrıs Lirası aldığı bir karar açıkladılar. Bu öyle hiç de büyük bir para değildi. Böyle olunca toplumda bir adalet duygusu güçlendi." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Dünya

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