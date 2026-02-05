KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Masada sözümü söylemeye devam edeceğim

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümüne odaklandığını belirterek, "Masada sözümü söylemeye devam edeceğim. Diyalog ve diplomasi sürecek" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı televizyon programında Kıbrıs sorunu ve yürütülen müzakere sürecine dair açıklamalarda bulundu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile masada olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, "Onun da savunmak istedikleri olacak, benim de istediklerim olacak. Ben suçlama oyununa girmeyeceğim" dedi. Kıbrıs sorunuyla ilgili uzun zamandır savunduğu görüşleri masada da sürdürdüğünü ifade eden Erhürman, "Masaya gelmeden önce ne söyleyeceğimi herkes biliyordu, sürpriz yok" ifadelerini kullandı.

Diyalog ve diplomasinin her zaman iyi olduğunun altını çizen Erhürman, umutsuz olmadığını belirtti. Görüşme masasının dışında da bir dünya olduğunu kaydeden Erhürman, kendisinin tamamen çözüme odaklandığını vurgulayarak, "Masada sözümü söylemeye devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

'MAÇIN KURALLARI BAŞTAN BELLİ OLMALI'

Dört maddelik çözüm metodolojisini 2024 yılından bu yana her platformda dile getirdiğini anımsatan Erhürman, müzakereyi bir maça benzeterek, "Maça çıkmadan önce kuralların belli olmasını istiyorum. Siyasi eşitliği ve dönüşümlü başkanlığı da içerecek şekilde ilkesel olarak kabul edin diyoruz. Herhalde hiç kimse, hiçbir zaman bir Kıbrıslı Türkün başkan olamayacağı bir yapının siyasi eşitliğe dayandığını düşünemez. Sözünü verdiğim şeyleri şu anda masada yapıyorum" diye konuştu.

Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı konusunu masaya getirdiğini açıklayan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, usul tamamlanmadan esasa geçmeyeceğini vurguladı. GKRY lideri Hristodulidis'in henüz dönüşümlü başkanlığı kabul etmediğini ve süreci garantilerle bağladığını belirten Erhürman, "Şu anda dört maddenin birinci maddesinin yarısındayız. 8 yıl sonra 100 günde her şeyin oturmasını beklemek gerçekçi değildir. Sabırlıyım, soğukkanlıyım" dedi.

Güven yaratıcı önlemlerin uluslararası zirveler yerine yerelde çözülmesi gerektiğini savunan Erhürman, "Güven yaratıcı önlemler neden New York'ta, Cenevre'de konuşulsun? İki lider bunları Lefkoşa'da yapmalı. Hellimi imzalayın, Bostancı-Derinya'da seyrüsefer başlasın dedik ancak söz verilmesine rağmen bitmedi. Sorunları Lefkoşa'da çözmek için ehliyet gösterilmelidir. İlk günden beri söylediğim şuydu: Sorunları Lefkoşa'da çözelim, sonra 5+1'e gidelim. BM'nin pozisyonu da şimdi bu yöndedir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İLE KAVGA EDEREK ÇÖZÜM BULUNAMAZ'

Türkiye ile ilişkilerin doğru zeminde yürütülmesi gerektiğini ve seçim dönemindeki kaos iddialarının asılsız olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bugüne kadar her zaman, 'Türkiye ile ilişkiler, doğru zeminde en iyi ilişkiler olmalıdır' dedim. Seçim döneminde 'Tufan Erhürman seçilirse Türkiye ile ilişkilerde kaos olacak' diyorlardı. Kıbrıs Türk halkı nüfus olarak en küçük halklardan biridir. Kıbrıs Türk halkının topu tüfeği yok, aklı var. İhtiyacınız neyse oraya odaklanmanız gerekir. Akıl neyi gerektirir? Türkiye Cumhuriyeti ile doğru zeminde iyi ilişkiler kurulmasını gerektirir. Görüş ayrılıkları olabilir; her dönemde oldu. Önemli olan, görüş ayrılıklarını diyalog yoluyla yönetmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile sürecin istişare içinde yürütüleceğini ve bunun diyalog demek olduğunu vurgulayan Erhürman, "Bu adada bir çözüm olacaksa, garantör ülkelerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de mutlaka imzası gerekir. Hedefiniz çözümse ve Türkiye'nin imza atması gerektiğini biliyorsanız, Türkiye ile kavga ederek çözüm bulunamaz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ile Tufan Erhürman arasında iddia edildiği gibi bir kaos yoksa, çözüm isteyen insanların mutlu olması gerekir. Çünkü Türkiye'nin imzalamadığı bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi mümkün değildir" dedi.