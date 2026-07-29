KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Guterres'in görev süresi dolmadan 5+1 ihtimali düşük değil

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi dolmadan genişletilmiş bir 5+1 toplantısı düzenlenme ihtimalinin düşük olmadığını belirterek, "Sonuç üreteceği önceden güvence altına alınmış bir 5+1 istiyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. BM Genel Sekreteri Guterres'in heyetiyle adaya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin Guterres'in adaya gelmesinden önceki döneme göre daha umutlu olduğunu ifade etti. Üçlü görüşmeden çok somut çıktılar elde edilememesine karşın ziyareti olumlu ve önemli bulduğunu kaydeden Erhürman, Guterres'in görev süresi dolmadan bir 5+1 toplantısı ihtimalinin düşük görünmediğini bildirdi.

Erhürman, Guterres'in açıklamalarında güven yaratıcı önlemler ve metodoloji konusundaki hazırlıklara özel bir önem atfettiğinin altını çizerek, bu alanlarda anlamlı ilerleme sağlanmasıyla 'çözüme giden yolun taşlarının doğru döşeneceğini' vurguladı. Çözüme giden yolu açacak başarılı bir 5+1 toplantısının önemine dikkati çeken Erhürman, "Sonuç üreteceği önceden güvence altına alınmış bir 5+1 istiyoruz" diye konuştu.

Liderler olarak üçlü görüşmeden 'ev ödevleri' ile ayrıldıklarını söyleyen Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin açıklamalarının çok net olduğunu, güven yaratıcı önlemler ve metodoloji konularında ilerleme beklendiğini dile getirdi. 'Bu kez farklı olacak' yaklaşımının, 'metodoloji' kavramının Guterres'in açıklamalarında yer bulmasıyla ete kemiğe büründüğünü aktaran Erhürman, önlerinde artık doğru bir yol haritası bulunduğunu ve sürece katkı sağlamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı