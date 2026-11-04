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KKTC Başbakanı Üstel, federasyon temelli çözümün Crans-Montana'da tükendiğini söyledi

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KKTC Başbakanı Üstel, federasyon temelli çözümün Crans-Montana'da tükendiğini söyledi Haber Videosunu İzle
KKTC Başbakanı Üstel, federasyon temelli çözümün Crans-Montana'da tükendiğini söyledi
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, federasyon temelinde çözüm arayışının 2017’de Crans-Montana’da tükendiğini söyledi. Üstel, iki devletin egemen eşitliğinin esas alınması gerektiğini savunarak BM ve uluslararası toplumu Ada’daki gerçekleri görmeye çağırdı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Federasyon temelinde çözüm arayışı 2017'deki Crans-Montana Konferansı'nda tükendi" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Üstel, Kıbrıs meselesinin temelinde statü sorununun bulunduğunu vurguladı. Uluslararası toplumun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) Ada'nın tek devleti ve temsilcisi olarak kabul etmesinin taraflar arasında ciddi bir dengesizlik yarattığını savunan Üstel, bu yaklaşımın mevcut statükonun devamına hizmet ettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır iyi niyetli ve yapıcı bir tutum sergilediğini belirten Üstel, Rum tarafının siyasi eşitliğe ve güç paylaşımına dayalı bir ortaklığı kabul etme niyetinin bulunmadığının 2017 yılında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde düzenlenen konferansta bir kez daha görüldüğünü bildirdi.

'BAŞARISIZ MODEL YENİDEN GÜNDEME GETİRİLEMEZ'

Federasyon temelinde çözüm arayışının Crans-Montana'da sona erdiğini kaydeden Üstel, geçmişte başarısızlıkla sonuçlanan modellerin farklı isimler altında yeniden gündeme getirilmesinin çözüm sürecine katkı sağlamayacağını aktardı. Üstel, "Başarısızlığı defalarca kanıtlanmış bir modelin farklı adlar veya yöntemler altında yeniden gündeme getirilmesi, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamayacak, aksine mevcut statükonun devamına yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

'ADA'DA İKİ EGEMEN EŞİT DEVLET VAR'

Ada'da iki ayrı halk ve iki egemen eşit devlet bulunduğunun altını çizen Üstel, sürdürülebilir bir anlaşmanın ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesiyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz 2026 tarihlerindeki Ada ziyaretine de değinen Üstel, resmi müzakerelerin yeniden başlamasına imkan sağlayacak ortak bir zeminin bulunmadığının bir kez daha anlaşıldığını savundu. Kıbrıs Türk halkının iradesinin göz ardı edilemeyeceğine dikkati çeken Üstel, tarafların üzerinde uzlaşmadığı çözüm parametrelerinin dayatılmasına yönelik girişimlerin kabul edilmeyeceğini vurguladı.

'BM, ADA'DAKİ GERÇEKLERİ GÖRMELİ'

KKTC Başbakanı Üstel, Kıbrıs'ta gerçekçi, sürdürülebilir ve kalıcı bir uzlaşı için iki devletin egemen eşitliğinin esas alınması gerektiğini vurgulayarak, BM ve uluslararası topluma çağrıda bulundu. Üstel, "Kıbrıs'ta gerçekçi, sürdürülebilir ve kalıcı bir uzlaşının yolu, Ada'daki iki devletin ve iki halkın egemen eşitliğinin kabul edilmesinden geçmektedir. BM'yi ve uluslararası toplumu Ada'daki gerçekleri artık görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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