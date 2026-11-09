KKTC Başbakanı Üstel, Atatürk'ü vefatının 88. yılında egemenlik vurgusuyla andı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve bağımsızlığını koruyarak devletlerini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini zafere taşıyan, bir milletin kaderini değiştiren ve çağdaş Türkiye'nin temellerini atan eşsiz bir lider olduğunu vurguladı. Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün, mücadele azminin ve milletine duyduğu sarsılmaz inancın bugün de yol göstermeye devam ettiğini belirten Üstel, Kıbrıs'ın Türk milleti açısından taşıdığı stratejik öneme dikkati çekti.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, bağımsızlığına ve devletine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydederek, "Bu tarihi mirastan aldığımız güçle, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, bağımsızlığına ve devletine sahip çıkmaya; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ana vatan Türkiye ile omuz omuza daha güçlü yarınlara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile köklü kardeşlik bağlarının önemine işaret eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü savunmayı sürdüreceklerini aktardı. Üstel, gelecek nesillere daha güçlü bir devlet bırakmanın tarihsel sorumluluk olduğunun altını çizerek, "Bugün bizlere düşen görev, Atatürk'ün mirasına sahip çıkarak devletimizi güçlendirmek, egemenliğimizi korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bırakmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Başbakanı Üstel, mesajının sonunda Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anarak, bağımsızlık, egemenlik ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı