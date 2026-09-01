KKTC Başbakanı Üstel: Arama kurtarma çalışmaları kesintisiz sürüyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde aralıksız sürüyor, devlet tüm gücüyle sahada" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde de kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Üstel, dün gece boyunca aralıksız sürdürülen çalışmaların günün ilk ışıklarıyla yeniden gündüz safhasına geçtiğini belirterek, "Şu ana kadar kayıp vatandaşlarımıza ilişkin yeni bir gelişme bulunmamaktadır. Ancak ekiplerimiz belirlenen tüm alanlarda, havadan ve denizden arama faaliyetlerini büyük bir titizlikle sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Devletin ilk andan itibaren tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti ile tam koordinasyon içinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Polis Teşkilatı ve Sivil Savunma Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm birimler ortak çalışma yürüttü. Batığın bulunduğu yüksek derinlikte çalışma ve görüntüleme yapabilecek teknik imkanlara sahip TCG Işın gemisi bugün bölgeye ulaştı ve ilk çalışmalarına başladı. Yapılacak çalışmalarla batığa ve kayıplarımıza ulaşılması, geminin mevcut durumunun görüntülenmesi hedeflenmektedir. Elde edilecek her görüntü, her veri ve her bulgu ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle değerlendirilecektir" diye konuştu.

KKTC Başbakanı Üstel, en büyük önceliklerinin kayıp vatandaşlara ulaşmak olduğunu söyleyerek, kazanın nasıl meydana geldiğinin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için başlatılan adli ve teknik çalışmaların da kararlılıkla sürdüğünü dile getirdi. Üstel, "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteğiyle birlikte arama kurtarma faaliyetlerimizi ve teknik çalışmalarımızı ihtiyaç duyulduğu sürece kesintisiz sürdüreceğiz. Kayıplarımıza ulaşmak için umudumuzu koruyor, ekiplerimizin çalışmalarından gelecek iyi bir haberi bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı