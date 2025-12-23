KKTC Başbakan Üstel: Türkiye ve Kıbrıs Türk halkını hedef alan hiçbir askeri plan meşru değildir

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İsrail, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Tel Aviv'de gerçekleştirdiği zirve ve 'ortak askeri güç' kurma planları ile ilgili, "Türkiye ile Kıbrıs Türk halkını hedef alan hiçbir askeri plan meşru ve sürdürülebilir değildir" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Tel Aviv'de gerçekleştirdiği zirve ile 'ortak askeri güç' kurma planlarına ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, İsrail'in bölgeyi ateş çemberine çektiğini belirterek, " Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iş birliği zeminini güçlendirmek yerine; gerilimi tırmandırmayı, askeri bloklaşmayı ve dışlayıcı politikaları tercih eden İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üçlüsünün Tel Aviv'de gerçekleştirdiği zirveyi ve basına yansıyan 'ortak askeri güç' kurma planlarını dikkatle ve ibretle takip etmekteyiz. Özellikle İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin toplam 2 bin 500 kişilik bir 'Hızlı Müdahale Gücü' oluşturarak bunu Türkiye'ye ve Kıbrıs Türk halkına karşı bir 'caydırıcılık ekseni' olarak sunmaları, yalnızca açık bir düşmanlık göstergesi değil; aynı zamanda Doğu Akdeniz barışına saplanmış yeni ve tehlikeli bir hançerdir. Bilinmelidir ki; İsrail bölgeyi ateş çemberine çekmektedir. Orta Doğu'da sürdürdüğü saldırgan politikalarla insani değerleri ayaklar altına alan İsrail yönetimi, bu istikrarsızlığı şimdi de Doğu Akdeniz'e taşımaya çalışmaktadır. Bölgeyi bir 'barış alanı' olmaktan çıkarıp 'çatışma sahasına' dönüştürme çabaları, yalnızca Kıbrıs Adası'nı değil, tüm Akdeniz havzasını tehdit etmektedir. Rum-Yunan ikilisinin bu tehlikeli oyunda figüran olmayı kabul etmesi, tarihsel bir yanılgıdır" ifadelerini kullandı.

'RUM LİDERLİĞİ MÜZAKERE ZEMİNİNİ DİNAMİTLEMEKTEDİR'

GKRY liderliğinin Türkiye'ye karşı askeri ittifaklar kurma arayışında olduğunu aktaran Üstel, "Rum liderliği müzakere zeminini dinamitlemektedir. GKRY liderliği bir yandan uluslararası topluma 'çözüm' söylemleri sunarken, diğer yandan Türkiye'ye karşı askeri ittifaklar kurma arayışındadır. Bu ikiyüzlü yaklaşım, Ada'daki gerçeklerden ne denli kopuk olduklarının açık göstergesidir. Silahlanmayı ve askeri paktları çözüm zanneden bu zihniyet, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve iki devletli çözüm vizyonunun neden haklı ve zorunlu olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Bu adımlar, müzakere zeminini ortadan kaldırmakta ve olası bir uzlaşıyı imkansız kılmaktadır" açıklamasında bulundu.

Üstel, Kanlı Noel'in yıl dönümünde yapılan bu girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"'Kanlı Noel' zihniyetiyle gelecek inşa edilemez. Tarihimize kara bir leke olarak geçen ve Kıbrıs Türk halkına yönelik soykırım girişiminin miladı olan 'Kanlı Noel'in yıl dönümünde, Rum liderliğinin bu mezalimden ders çıkarmak yerine o günkü saldırgan zihniyeti öven ve bugün askeri planlarla yeniden diriltmeye çalışan tutumu kabul edilemezdir. 1963'te Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kana bulayan zihniyet neyse, bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı askeri güç kurmaya yeltenen zihniyet de aynıdır. Bu anlayışla sağlıklı bir müzakere sürecinin yürütülmesi mümkün değildir. Hak ve menfaatlerimizden asla taviz verilmeyecektir. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile et ve tırnak gibiyiz. Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik alanlarında; Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını yok sayan, bizi denklem dışına itmeye çalışan her türlü askeri plan, boru hattı projesi ya da siyasi ittifak baştan ölü doğmaya mahkumdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, ana vatanı ile birlikte, kendisine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek güce; hak ve menfaatlerini savunacak diplomatik ve askeri iradeye sahiptir. Barışın yolu askeri maceraperestlikten değil; Ada'daki gerçeklerin, yani iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin varlığının kabul edilmesinden geçmektedir."