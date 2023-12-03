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Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemi saldırıya uğradı

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Kızıldeniz'de 1 ABD savaş gemisi ile çok sayıda ticari gemi saldırıya uğradı. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmazken, Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki katliamına verdiği destek nedeniyle ABD gemilerini zaman zaman batırmakla tehdit ediyordu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin tehdit ettiği ABD donanmasına ait bir savaş gemisi ile çok sayıda ticari gemi Kızıldeniz'de saldırıya uğradı.

ABD SAVAŞ GEMİSİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Bir Pentagon yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, bir Amerikan savaş gemisi ile çok sayıda ticari gemi, Kızıldeniz'de saldırıya uğradı. Öte yandan saldırıyı henüz kimin gerçekleştirdiği ise bilinmiyor.

ZAMAN ZAMAN İSRAİL'E SALDIRI DÜZENLİYORLAR

Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) birçok kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Husiler, 19 Kasım'da ise Kızıldeniz'de İsrailli gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuş, ardından İsrailli şirkete ait bir ticari gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiğini duyurmuştu.

ABD GEMİSİ HUSİ DRONLARINI VURMUŞTU

CENTCOM, 23 Kasım'da da Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatıldığı tespit edilen çok sayıda "tek taraflı saldırı dronunun", ABD donanmasına bağlı "USS Thomas Hudner" muhribi tarafından vurulduğunu bildirmişti.

HUSİLER KİMDİR?

Husiler ya da resmî adıyla Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından malî ve askerî destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile başkent San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir. Grubun sloganı "Allah büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e lanet, İslam'a zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır. Örgütün 7 bin ila 30 bin arası silahlı militanı, 450 bin kadar sivil destekçisi vardır.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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Yorumlar (1)

BLACK LİON:

Sıkıntı yok abd hepsini ipe dizecek

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