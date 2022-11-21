Kız bebeğinin bezinin kanla dolu olduğunu fark eden anne, hastanedeki teşhisle yıkıldı

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Sarah Regan, 9 aylık kızının bezini değiştirdiği sırada altının kanla dolu olduğunu fark etti. Hemen bebeği acile götüren anne, küçük kızın erken ergenlik yaşadığını öğrenmesiyle birlikte adeta yıkıldı.

Sidney kentinde yaşayan bir ailenin başına gelenler, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Elde edilen bilgilere göre 3 çocuk annesi Sarah Regan, 9 aylık kızının altını değiştirdiği sırada bezinin kanla dolu olduğunu gördü.

HEMEN ACİLE GÖTÜRDÜ

Yakınlarında da haber veren genç kadın, Birdie adlı küçük bebeğini hemen acile götürdü. Genç kadın ilk olarak küçük çocuğun böbreğinin hasar aldığını düşündü ancak gerçek çok farklı çıktı.

ERKEN ERGENLİK TEŞHİSİ KONULDU

Hastanede yapılan bir dizi testlerin ardından Birdie adlı küçük kızın erken ergenlik yaşadığı tespit edildi. Bu haberi alan aile büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşarken, hemen doktorlardan konu hakkında detaylı bilgi aldılar.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY DUYMAMIŞTIK"

Başlarına gelen olay hakkında konuşan anne Sarah Regan, "Doktorlar bize teşhisi söylediğinde büyük bir şok geçirdik. Ne düşüneceğimizi bilmiyorduk çünkü bu ilk kez duyduğumuz bir şeydi" ifadelerini kullandı.