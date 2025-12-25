Haberler

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Gana'da yaşayan ve kendisini "Ebo Noah" olarak tanıtan bir kişi, rüyasında gördüğünü iddia ettiği "tufan" uyarısının ardından 10 büyük ahşap gemi yaptırdı. 25 Aralık 2025'te dünya çapında büyük bir sel felaketi yaşanacağını öne süren Noah'a inanan yüzlerce kişi, gemilere binmek için bölgeye akın etti. Noah ise son paylaşımında "Tanrı'nın kıyameti ertelediğini" söyledi.

  • Gana'da yaşayan ve kendisini Ebo Noah olarak tanıtan bir kişi, 25 Aralık 2025'te dünya çapında büyük bir sel felaketi yaşanacağını öne sürdü.
  • Ebo Noah, iddiası doğrultusunda tamamen ahşaptan yapılmış 10 büyük gemi inşa ettirdi.
  • Farklı ülkelerden bazı kişiler, gemilere binmek amacıyla Gana'ya gelmeye başladı.

Gana'da yaşayan ve kendisini "Ebo Noah" olarak tanıtan bir kişi, gördüğünü iddia ettiği rüyadan sonra "tufan" uyarısıyla 10 büyük ahşap gemi yaptırdı. Noah, 25 Aralık 2025'te dünya çapında büyük bir sel felaketi yaşanacağını öne sürerken, son paylaşımında "Tanrı'nın kıyameti ertelediğini" söyledi.

"RÜYAMDA UYARILDIM"

Gana'da yaşayan ve kendisini Ebo Noah olarak tanıtan bir kişi, gördüğünü ileri sürdüğü bir rüyanın ardından dikkat çeken bir projeye imza attı. Noah, rüyasında Tanrı tarafından 25 Aralık 2025 tarihinde Noel günü dünya çapında büyük bir sel felaketinin yaşanacağı yönünde uyarıldığını öne sürdü.

10 BÜYÜK AHŞAP GEMİ İNŞA ETTİRDİ

Bu iddia doğrultusunda Noah, tamamen ahşaptan yapılmış 10 büyük gemi inşa ettirdi. Noah, gemilerin yaklaşan felaketten etkilenebilecek insanları kurtarmak amacıyla hazırlandığını savunurken, projeye ait görüntü ve videolar sosyal medyada hızla yayıldı.

İNSANLAR GANA'YA GELMEYE BAŞLADI

Paylaşımlarda her geminin yapımında yaklaşık 250 bin özel seçilmiş ahşap parça kullanıldığı öne sürüldü. Gemilerin yapımının, kendisine inanan kişilerin bağışlarıyla finanse edildiği belirtilirken, Noah gemilerin herkese açık ve tamamen ücretsiz olduğunu savundu. İddialara göre farklı ülkelerden bazı kişiler de "gemiye binmek" amacıyla Gana'ya gelmeye başladı.

"KIYAMET ERTELENDİ" DEDİ

Noah, 25 Aralık 2025'te kopacağını ileri sürdüğü tufan için Gana'ya gelen takipçilerine yeni bir video ile seslendi. Noah, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tanrı, daha fazla gemi inşa etmemiz için kıyameti erteledi. Hazırdaki 10 gemiden fazlasını yapıp, herkesi kurtarmamız için Tanrı bize mühlet verdi. Kimseden para istemiyorum. Evinizde kalın. Herkese mutlu noeller!"

"OLMAZSA PARTİYLE KUTLAYACAĞIM" SÖZÜ

Ebo Noah'ın daha önce de, 25 Aralık 2025'te "kıyamet kopmazsa" bunu takipçileriyle birlikte bir partiyle kutlayacağını söylediği ifade edildi.

SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Noah'ın destekçileri kendisini "modern çağın Nuh'u" olarak görürken, eleştirenler ise bu süreci tehlikeli bir yanılsama ya da manipülasyon olarak değerlendiriyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

