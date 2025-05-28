Kimya babrikasında şiddetli patlama: 5 ölü, 6 yaralı

Çin'in doğusunda bulunan Shandong eyaletine bağlı Weifang kentinde yer alan bir kimya fabrikasında meydana gelen şiddetli patlama, ülke genelinde iş güvenliği sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Gaomi Youdao Kimya Fabrikası'nda öğle saatlerinde gerçekleşen patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı, 6 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.

Patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri olayın dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, bir fabrika çalışanının yürürken arkasında dev bir alev topunun patladığı ve işçinin paniğe kapılarak koşmaya başladığı görülüyor. İşçi saniyeler içinde güvenli bir bölgeye sığınmayı başarırken, az önce geçtiği yol tamamen alevlere teslim oldu.

Patlamayla birlikte gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Olay yerine 230 itfaiyeci ve 55 araç sevk edildi. Patlamanın etkisi o kadar güçlüydü ki, fabrikadan 7 kilometre uzaklıktaki yerleşim alanlarında bile sarsıntı hissedildi.

Patlamanın yaşandığı Gaomi Youdao Kimya Fabrikası, pestisit ve ilaç sanayisinde kullanılan çeşitli kimyasalların üretimini gerçekleştiriyor. Fabrikada 500'ün üzerinde işçi görev yapıyor. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Patlama, Çin'de iş güvenliği standartlarına yönelik uzun süredir devam eden eleştirileri yeniden gündeme getirirken, kamuoyunda tepkilere neden oldu. Yetkililer, olayın nedenini ortaya çıkarmak için kapsamlı bir inceleme başlattı.