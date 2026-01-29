Kim Keon Hee: Güney Kore'de skandallarla anılan ve 20 ay hapse mahkum edilen eski first lady

Güney Kore'de eski First Lady Kim Keon Hee'nin düşüşüne Chanel marka bir el çantası ve bir elmas kolye neden oldu. Kim yolsuzluktan suçlu bulundu tan 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee önce Ağustos 2025'te rüşvet, borsa manipülasyonu ve siyasi müdahale de dahil bir dizi suçlamayla gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. Kim tüm suçlamaları reddediyor.

Mahkeme, yalnızca bir suçlamanın geçerli olduğuna karar verdiğinden, Kim'in aldığı ceza savcılığın talep ettiği 15 yıldan çok daha az oldu.

Güney Kore'de 28 Ocak'ta televizyondan canlı yayımlanan dava, Kim'in yargılandığı üç davadan ilki.

Yaklaşık iki haftadan kısa süre önce eşi, 2024'ün sonlarında ülkeyi kaosa sürükleyen başarısız sıkıyönetim girişimi nedeniyle beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güney Kore, eski cumhurbaşkanlarının hapse atılması konusunda uzun bir geçmişe sahip.

Ancak ülkede daha önce hiç hem eski bir cumhurbaşkanı hem de onun eşi aynı anda hapse girmemişti.

Peki Kim Keon Hee kim ve kendisini nasıl hapiste buldu?

'İçtenlikle özür diliyorum'

Savcılar, 52 yaşındaki Kim'in, Ekim 2010-Aralık 2012 arasında Güney Kore'de BMW bayi olan Deutsch Motors'un hisselerinde manipülasyon yapılmasına katkıda bulunarak 800 milyon won'dan (552 bin 570 dolar) fazla kazanç sağladığını öne sürdü.

Ancak mahkeme, Kim'in bu plana bizzat dahil olduğu iddiasını kabul etmedi.

Kim'in ayrıca tartışmalı bir kileseden iş ayrıcalıkları karşılığı rüşvet olarak 80 milyon won değerinde lüks çantalar, elmas kolye ve diğer hediyeler kabul ettiği öne sürüldü.

Hakimler, yolsuzluk suçlamasının kısmen geçerli olduğunu belirterek, kolyeye el konulmasına ve Kim'in, aldığı hediyelerin bedeli olarak yaklaşık 13 milyon won ödemesine karar verdi.

Eski first lady'ye yönelik diğer iddialar arasında, şirketi Covana Contents aracılığıyla rüşvet bağlantılı sponsorluklar almak ve Seul-Yangpyeong Otoyolu'nun güzergah değişikliği ile Yangpyeong Gongheung Bölgesi'nin onay sürecine karışmak da var. Kim Keon Hee hakkında toplam 16 ayrı suçlama bulunuyor.

Kim, Ağustos ayındaki duruşmaya katılırken gazetecilere, "Önemsiz bir kişi olmama rağmen sorun çıkardığım için içtenlikle özür diliyorum" demişti.

Üniversite diploması iptal edildi, rüşvetle suçlandı

Kim Keon Hee, eşi Yoon siyasete girmeden önce de medyanın ve kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Medyada ve halka açık etkinliklerde sanat, felsefe ve maneviyat konularına vurgu yaptı ve önceki first lady'lerden farklı bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekti.

Çoğunlukla profesör, öğretmen veya sivil toplum aktivisti olan seleflerinin aksine, Kim bir iş kadınıydı.

First Lady unvanını resmen üstlenmeden önce, sanat ve medya sektörleriyle görünür bağlantılar kurdu. Bu da geleneksel eşinin "sessiz destekçisi" görüntüsünün tam tersiydi.

Kendine özgü moda seçimleri ve tarzı da halkın ilgisini çekti.

Kim, 1999 yılında Sookmyung Üniversitesi Sanat Bölümü'nden mezun oldu ancak daha sonra sık sık öğrencilik yıllarına yönelik intihal iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

Üniversitesinin etik kurulunun, tezinin uygunsuz olduğunu tespit etmesinin ardından 2025 yılında diploması iptal edildi.

Kim ise bu iddialar hakkında kamuoyuna hiçbir zaman açıklama yapmadı.

2009 yılında Covana Contents adında bir sanat sergisi planlama şirketi kurdu ve çeşitli sergilerin küratörlüğünü üstlendi.

Ancak 2019'da Güney Kore medyasında, Kim'in vergi kaçırdığının ve sanat sergilerine ev sahipliği yapmak karşılığında rüşvet aldığının iddia edildiği haberler yayımlandı.

CEO'luk görevinden ayrılan Kim, 2023'te bu suçlamalardan aklandı ancak özel savcı halen bu suçlamaları yeniden inceliyor.

2021'deki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, Kim'in üniversitelere ve şirketlere sahte sertifikalar ve ödüllerle kabul başvuruları yaptığı iddia edilmişti.

Kim, aynı yılın ilerleyen aylarında, özgeçmişinde yer alan ve "abartı" olarak nitelendirdiği unsurlar için kamuoyu önünde özür diledi.

Ayrıca, eşinin cumhurbaşkanı olması halinde "sadece onun eşi olarak First Lady rolüne odaklanacağını" söyledi.

Kim daha sonra Güney Kore'nin first lady'si olduğunda; resmi faaliyetleri, yurt dışı protokolü, resmi olmayan personel ve lüks hediye kabulüyle ilgili iddialar da dahil olmak üzere birçok eleştiri aldı.

Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri, Haziran 2022'de ilk kez Madrid'deki NATO zirvesinde diplomatik sahneye çıkışıydı.

Eşi ve dönemin Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'a İspanya gezisinde eşlik ederken Kim, sanat müzelerini ziyaret etmek ve flamenko gösterilerine katılmak gibi önceden haber verilmeden veya resmi bir program olmadan gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.

Daha sonra, Kim'in Eylül 2022'de başkent Seul'deki bir ofiste bir kişiden lüks bir el çantası aldığını gösteren bir video ortaya çıktı.

Görüntüler 2023'ün sonlarında medyaya servis edildi ve bu durum kamuoyunda izlendi.

Cumhurbaşkanlığı ofisi önce haberlerle ilgili yorum yapmadı, iddialara da yanıt vermedi. Bu tavır, tartışmayı daha da alevlendirdi.

Sivil toplum kuruluşları, Kim Young-ran Yasası olarak da bilinen Yolsuzlukla Mücadele Yasası'nın olası ihlallerini gerekçe göstererek savcılığa şikayette bulundu.

Konu siyasi polemiğe yol açtı.

Bazı çevreler Kim'i, "çıkar çatışması" ile suçladı. İktidar ise iddiaların "siyasi amaçlı bir karalama kampanyası" olduğunu savundu.

Güney Kore'de savcıların sorguladığı ilk eski first lady değil

2004 yılında, eski Cumhurbaşkanı Chun Doo-hwan'ın eşi Lee Soon-ja, eşinin yasa dışı siyasi fonlarıyla ilgili olarak Yüksek Savcılık Ofisi Merkezi Soruşturma Dairesi tarafından tanık olarak sorgulandı.

2009 yılında, eski Cumhurbaşkanı Roh Moo-hyun'un eşi Kwon Yang-sook, Taekwang Industrial'ın eski başkanı ve bir dizi politikacının karıştığı bir rüşvet davası olan "Park Yeon-cha Skandalı" ile ilgili olarak sorguya çekildi.

Roh Moo-hyun'un ölümü sonrası soruşturma kapatıldı.

Eski Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak'ın eşi Kim Yoon-ok da, 2012 yılında Naegok-dong'da özel bir konut için arsa satın alınmasıyla ilgili şüpheler üzerine sadece yazılı sorgulamaya tabi tutulmuştu.