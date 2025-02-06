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Kilisede dua ayini sırasında papaza saldırı

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ABD'nin Washington eyaletine bağlı Spokane kentindeki Our Lady of Lordes Katedrali'nde dua ayini sırasında bir saldırgan rahiplere saldırdı. Rahip David Gaines ve Piskopos Thomas Daly, canlı yayın sırasında 'rahatsız bir şahıs' tarafından saldırıya uğradı.

Washington eyaletinin Spokane kentinde, sakin bir dua ayini beklenmedik bir saldırıyla kaosa dönüştü. Our Lady of Lordes Katedrali'nde görevli Rahip David Gaines, Piskopos Thomas Daly ile dua ederken "rahatsız bir şahsın" saldırısına uğradı.

Kilisenin canlı yayınına yansıyan görüntülerde, ön sırada oturan saldırgan aniden ayağa kalkarak sunağa doğru koştu. Rahip Gaines, saldırganı etkisiz hale getirmek için müdahale etti ve ikili arasında kısa süreli bir boğuşma yaşandı. Kilise görevlileri ve cemaat üyeleri hemen rahibin yardımına koştu.

Saldırı sırasında ayini yöneten Başrahip Darrin Connall, güvenlik görevlilerini çağırdı. Saldırgan kelepçelenerek kiliseden çıkarıldıktan sonra, Connall ayine devam etti ve "rahatsız beyefendi" için dua etti.

Saldırıdan yaralanan olmadı. Ertesi gün düzenlenen ayinde konuşan Başrahip Connall, espri yaparak Rahip Gaines'e "Temmuz 2024'teki suikast girişiminden sonra Başkan Trump'ın taktığı gibi bir bandaj takmasını önerdim ama Gaines'in daha fazla bütünlük duygusu var" dedi.

Kimliği açıklanmayan saldırgan, saldırı ve izinsiz girişten tutuklandı. Mahkemeye çıkarılması beklenen şüphelinin saldırı motivasyonu henüz bilinmiyor.

Saldırı, kilisenin "Şifa için Lourdes Novenası" adı verilen dokuz günlük özel dua programının ikinci gecesinde gerçekleşti. Bu program, şifa, barış ve hastaların koruyucu azizi Lourdes Lady Yortusu ile son buluyor.

Kilise yönetimi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Rahip Gaines ve Piskopos Daly'nin durumu iyi. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kilisede dua ayini sırasında papaza saldırı

Kilisede dua ayini sırasında papaza saldırı

Kilisede dua ayini sırasında papaza saldırı

Kilisede dua ayini sırasında papaza saldırı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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