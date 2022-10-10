Kiev'e yapılan saldırı sonrası Zelenski'nin işaret ettiği ülke: Onların yaptığı İHA'lar kullanıldı

Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev, bugün Rusya tarafından bombalandı. Saldırı sonrası kameralar karşısına geçen Ukrayna lideri Zelenski, "Şehirlerimize yapılan saldırılarda İran yapımı İHA'lar da kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Kırım'ı bağlayan köprünün vurulması ile tansiyonun zirve yaptığı Ukrayna güne patlama sesleri ile uyandı. Patlamalar yerel saat ile 08.15'te meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, patlamaların Kiev'İn Shevchenko bölgesinde yaşandığını açıkladı.

ZELENSKİ İRAN'I İŞARET ETTİ

Tüm dünyanın gözü yeniden bölgedeki gelişmelere çevrilmişken Ukrayna Devlet Devlet Başkanı Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Saldırının ilk hedefinin enerji altyapısı olduğunu belirten Zelenski, " Rusya, şehrimize yaptığı saldırılarda İran yapımı İHA'ları kullandı" ifadelerine yer verdi.

"PANİK VE KAOS OLUŞTURMAK İSTİYORLAR"

Zelenski, Rusların Ukrayna'nın enerji altyapısını ve insanları hedef alarak panik ve kaos oluşturmak istediğini söyledi. Zor bir sabah yaşadıklarını, ülkesine Rusya'dan düzinelerce füze ve İran üretimi Şahid kamikaze İHA'ları ile saldırı yapıldığını belirten Zelenski, "İki hedefleri var. Birincisi, ülke genelindeki enerji tesisleri. Ülkemizin enerji altyapısını yok ederek panik ve kaos oluşturmak istiyorlar. İkinci hedefleri, insanlardır. Bu hedefler özel olarak seçilmiştir." ifadesini kullandı.

Zelenski, "Ukraynalılara bugün sığınaklarda kalma" çağrısında bulundu.

8 ÖLÜ, 24 YARALI VAR

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisi de bu bölge bulunuyor." denildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

"RUSYA 75 ROKET FIRLATTI"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy ise "Rusya bu sabah 75 roket fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.