Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu

Kıbrıs'ın güneyindeki Limassol kenti yakınlarında çıkan büyük bir orman yangını, hızla yayılarak çok sayıda bölgeyi tehdit etmeye başladı. Yangında şu ana kadar iki kişi, araçlarıyla kaçmaya çalışırken yanarak hayatını kaybetti. Bölgede bulunan lüks villalar tamamen kül olurken, kitlesel tahliyeler başladı.

Yangın, Çarşamba günü öğle saatlerinde başladı ve kısa sürede 100 kilometrekarelik bir alanı etkisi altına aldı. Özellikle şarap üretimiyle bilinen ve tatilcilerin sıkça tercih ettiği bölgelerde büyük tahribat yaşandı.

İtfaiye ekipleri yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Ancak gece hava karardığında uçaklar çalışamadığı için sabaha kadar ara verilmek zorunda kalındı.

Yangında 10 kişi yaralandı, ikisinin durumu ağır. Kaybolanlar olduğu da belirtiliyor.

Aşırı sıcaklıklar da yangının büyümesine neden oluyor. Hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor ki bu da yılın en sıcak günü olabilir. Sabah saatlerinde Limassol semaları kırmızıya büründü.

Yangının nedeni henüz belli değil. Ancak yetkililer, güçlü rüzgarların alevlerin yayılmasında etkili olduğunu belirtti.

Kıbrıs hükümeti Avrupa Birliği'nden yardım istedi. İspanya'nın iki yangın söndürme uçağı göndereceği, Ürdün'ün de destek vereceği açıklandı.

Ülke aynı zamanda ciddi bir kuraklık sorunu yaşıyor. Yangın bölgesine çok yakın olan Kouris Barajı, şu an sadece %15,5 doluluk oranına sahip.