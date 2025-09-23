Kendisini yakalan eski CIA şefi ile Şara arasında dikkat çeken diyalog: Hayranlarınızdan biriyim

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Şara, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski Direktörü General David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ESKİ GÜNLER DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ

2025 Concordia Zirvesi, küresel siyasetin hafızalara kazınacak en ilginç anlarından birine sahne oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ile onu 20 yıl önce Irak'ta yakalayan dönemin ABD Irak Komutanı ve eski CIA Direktörü David Petraeus aynı sahnede buluştu. Röportajda karşı karşıya gelen ikili arasında geçen "eski günler" diyaloğu dikkat çekti.

"O ZAMAN SAVAŞ VARDI"

Petraeus, röportaj sırasında, "O dönemde Irak'ta farklı taraflardaydık. Bize anlatır mısınız, 20 yıl önce El Kaide'den bugün buraya nasıl geldiniz?" diye sordu. Şara ise sakin bir üslupla, "O zaman savaş vardı, şimdi diyalog var. Geçmişi bugünün kurallarıyla, bugünü de geçmişin kurallarıyla yargılayamayız" cevabını verdi.

"BEN DE HAYRANLARINIZDAN BİRİYİM"

Konuşma sırasında Petraeus'un Şara'ya, "Yeterince uyuyabiliyor musunuz? Ben de orada bulundum, zor olduğunu biliyorum. Çok hayranınız var, ben de onlardan biriyim" demesi ise izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

Bir zamanlar ABD güçlerinin esiri olan Şara, bugün Suriye'nin Cumhurbaşkanı olarak sahnede eski düşmanı Petraeus'un hayranlık dolu sözleriyle karşılandı. Petraeus'un, "Bir zamanlar seni yakalayan bendim" sözlerine gülerek yanıt vermesi, salonda unutulmaz bir an yarattı.

Ahmed el Şara, 20 yıl önce ABD tarafından yakalanıp 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmış, ardından başına 10 milyon dolarlık ödül konmuştu. Bugün ise küresel zirvede, devlet başkanı olarak sahneye çıktı.