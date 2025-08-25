Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı

ABD'nin Rhode Island eyaletinde bir savcı, polis tarafından gözaltına alınırken "Ben savcıyım, bunu yapmanıza pişman olacaksınız" diyerek olay çıkardı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, savcı Devon Flanagan maaşsız olarak açığa alındı.

14 Ağustos'ta bir restoranda izinsiz giriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Flanagan, polisle tartıştı ve savcı olduğunu söyleyerek kendisini serbest bırakmalarını istedi. Ancak polisler gözaltına almayı sürdürünce, Flanagan'ın "Ben başsavcılıkta çalışıyorum, hata yapıyorsunuz" diye bağırdığı duyuldu. Bir polis ise soğukkanlı bir şekilde "Umurumda değil" yanıtını verdi.

Olay sırasında Flanagan, polislerden vücut kameralarını kapatmalarını da talep etti ancak Başsavcılık bunun kanunen yanlış olduğunu açıkladı.

Rhode Island Başsavcısı Peter Neronha, yaşananları sert sözlerle eleştirdi:

"110 avukatım var ve hepsini utandırdı. Böyle bir davranış kabul edilemez. Çok ağır bir ceza alacağı kesin."

Neronha, Flanagan'ın olay sırasında alkollü olabileceğini düşündüğünü ancak bunun bahane olamayacağını da vurguladı. Ayrıca Newport Polis Departmanı'ndan özür dileyerek, Flanagan'ın itibarını büyük ölçüde kaybettiğini söyledi:

"Kendisini rezil etti. İşine devam etse de etmese de bu olayı atlatması uzun sürecek."

Şimdilik Flanagan'ın görevine geri dönüp dönmeyeceği belli değil.