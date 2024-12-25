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Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış

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Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın, 3 gün önce Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pisti pas geçtiği, pilotun ikinci denemesinde inişini başarılı bir şekilde tamamladığı ortaya çıktı.

Kazakistan'da düşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği uçağın 3 gün önce Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pisti pas geçtiği ortaya çıktı.

32 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Azerbaycan Havayolları'na ait 4K-AZ65 kuyruk tescilli Embraer E190AR tipi uçak Grozni'deki sis nedeniyle rota değişikliği yaptıktan sonra, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, 62 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan uçaktan 32 kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı. Azerbaycanlı yetkililer ise, kazanın nedeninin kuş sürüsüne çarpma olabileceğini bildirdi.

PİLOT İKİNCİ DENEMEDE UÇAĞI İNDİREBİLDİ

Kazakistan'da düşen uçağın 22 Aralık'ta Bakü - Trabzon seferi için tahsis edildiği ortaya çıktı. J28047 sefer sayısı ile Bakü'den Trabzon'a gelen uçağın, radar kayıtlarına göre Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pisti pas geçtiği, pilotun ikinci denemede uçağı indirebildiği belirlendi.

Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış

Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış

Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış

Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOktay Şakrak:

iyide bütün pilotlar pas geçebilir, habermi bu duruma göre insiyatif alınır gereği yapılır bok atmak için yapılan haber bu..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre null:

demek ki ya pillot deneyimsiz acemi yeterli eğitimli degil ya da uçakta arıza vardı onarmamislar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
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