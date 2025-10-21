Kayseri'den Filistin'e Umut Taşıyan Yataklar

KAYSERİ'de Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üretimini yaptıkları 60 yatağı Kızılay aracılığıyla Filistin'e gönderecek.

Melikgazi ilçesindeki Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla 60 yatak, nevresim, yorgan, yastık ve uyku tulumu üretti. Öğrencilerin ürettiği ürünler, 'Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından okulda üretilmiştir. Kardeşlerimize en derin sevgilerimizle. Her zaman yanınızdayız' mesajıyla, Türk Kızılay aracılığıyla Filistin'e gönderilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, güzel bir faaliyete imza atacaklarını ifade ederek, "Meslek liselerimiz yapmış oldukları üretimlerle çocuklarımızın mesleki gelişimlerine katkı sunduğu gibi, zor zamanlarda da inisiyatif almak suretiyle dertlerimize çare oluyorlar. Dünya, bugün çok ciddi bir kriz yaşıyor. Gazze'de bir soykırım süreci yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Bir umut parıltısı olarak geçtiğimiz günlerde ateşkes sürecine girildi. Ateşkes süreciyle beraber Gazze'ye yardım ulaştırmak biraz daha kolay hale geldi. Savaşın devam ettiği günlerde Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değildi. Ateşkes süreciyle beraber yardımların hız kazanması, Refah Sınır Kapısı'ndan girişlerin izin verilmesiyle beraber meslek liselerimiz olarak biz de harekete geçtik. İlk örneğini buradan vermiş oluyoruz. Biz bugün burada öğrencilerimizle beraber üretmiş olduğumuz yataklarımızı, yastıklarımızı, nevresimlerimizi ve uyku tulumlarımızı yetkili kuruluş olan Kızılay'a vereceğiz" diye konuştu.

10'uncu sınıf öğrencisi Sıla Kansu (14) ise "Gazze'ye göndermek üzere yatak üretimi yapıyoruz. Onlara umut olmak için yapıyoruz" dedi.