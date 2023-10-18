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Katliam sonrası İsrail'i aklamaya çalışan New York Times gazetesi, 3 kez manşet değiştirdi

İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze'deki hastanede en az 500 kişi hayatını kaybederken, katliamı gizlemek isteyen ABD'li gazete New York Times'ın skandal hareketi dikkatlerden kaçmadı. İsrail'i aklamak için her yolu deneyen gazete 3 kez manşet değiştirirken, ilk haberinde kullandığı "İsrail saldırısı" ifadesini değiştirip haberi "Gazze'de bir hastanedeki patlamada en az 500 ölü var" olarak servis etti.