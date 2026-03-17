Katliam gecesinden yürek burkan görüntü

Katliam gecesinden yürek burkan görüntü
Pakistan'ın Afganistan'daki uyuşturucu bağımlılığı tedavisine hizmet veren Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 400 kişi hayatını kaybederken servis edilen bir görüntü yürekleri dağladı. Hava saldırısında oğlunun da hayatını kaybettiği öğrenen bir anne bayılarak yere düştü.

  • Pakistan'ın Afganistan'daki Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 400 kişi öldü ve yaklaşık 250 kişi yaralandı.
  • Afganistan hükümeti saldırının sivilleri hedef aldığını iddia ederken, Pakistan saldırıların askeri tesislere yönelik olduğunu açıkladı.
  • Pakistan ve Afganistan arasında Şubat 2025'te karşılıklı saldırılar gerçekleşti ve Ekim 2025'te başlayan ateşkes müzakereleri sonuçsuz kaldı.

Dünya ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa kilitlenirken, Afganistan-Pakistan arasında uzun zamandır devam eden gerilim de tırmandı.

CAN KAYBI 400'E ULAŞTI

Pakistan'ın Afganistan'da uyuşturucu bağımlılığı tedavisine hizmet veren hastaneye düzenlenen hava saldırısında can kaybı 400'e ulaştı.

RESMEN KATLİAM YAPTILAR

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat yaptığı yazılı açıklamada, "Akşam saat 21.00 sıralarında Pakistan askeri rejimi, Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi'ni hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

EN AZ 400 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonucunda hastanenin büyük bölümleri tamamen yıkıldı" ifadelerine yer verilirken, ilk belirlemelere göre en az 400 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 250 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri yangını kontrol altına alırken, enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YÜREKLERİ DAĞLAYAN GÖRÜNTÜ

Katliam gibi saldırıya tepkiler çığ gibi büyürken, kanlı geceden geriye yürek burkan bir görüntü kaldı. Bir anne, oğlunun da hava saldırısında hayatını kaybettiğini öğrenince bayılarak yere düştü.

AFGANİSTAN'DAN SERT TEPKİ

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Afganistan hükümet sözcüsü Zabihullah Mujahid, olayın sivilleri hedef aldığını savunarak saldırıyı sert sözlerle kınadı. Mujahid, hayatını kaybeden ve yaralananların hastanede tedavi gören kişiler olduğunu ifade etti.

PAKİSTAN: ASKERİ TESİSLERİ HEDEF ALDIK

Pakistan ise iddiaları reddetti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in sözcüsü Mosharraf Zaidi, Pakistan'ın Kabil'de bir hastaneyi hedef aldığı yönündeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Pakistan Enformasyon Bakanlığı da saldırıların askeri tesisler ve militan altyapısına yönelik olduğunu açıkladı.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com
Yorumlar (1)

MGk:

Dünya da devlet sayısı azalıyor kim kime çökerse kıyamet süreci başladı görünen o

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

