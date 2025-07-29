Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor

Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
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İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, katıldığı bir radyo programında Türkiye'nin İsrail'e karşı savaşa hazırlandığını ve İsrail ordusunun çoklu tehditlere karşı hazırlıksız olduğunu öne sürdü. Brik, "Bir çözüm yok" diyerek Hamas karşısında da başarısızlık yaşandığını savundu.

İsrail'in eski tümgenerallerinden Yitzhak Brik, 103 FM radyosunda katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arel Segal ve Eyal Berkowitz'in sunduğu sabah programında konuşan Brik, İsrail ordusunun çoklu cephelerde mücadele edemeyeceğini ve stratejik açıdan hazırlıksız olduğunu savundu.

"BİZE KARŞI SAVAŞA HAZIRLANIYORLAR"

Türkiye'nin bölgedeki güç dengesini değiştirdiğiniifade eden Brik, "Türkler İranlıların yerini aldı. Şimdi bize karşı savaşa hazırlanıyorlar, tanklarını Suriye'ye sokuyorlar. Bu, Esad'dan 100 kat daha güçlü bir düşman. Bugün 60 savaş uçağı ve 6 milyar dolarlık alım yaptıkları açıklandı" ifadelerine yer verdi. Brik'in bu sözlerle, Türkiye'nin Endonezya ile gerçekleştirdiği KAAN savaş uçağı anlaşmasına atıfta bulunduğu belirtiliyor.

"HİZBULLAH'IN SALDIRI İHTİMALİ..."

Hizbullah'ın Metula'dan 100 kilometre uzakta konuşlandığını belirten Brik, silahlanmanın arttığını ve İsrail ordusunun ciddi endişe içinde olduğunu dile getirdi. Lübnan sınırında yeni bir tümen kurulduğunu belirten Brik, "Hizbullah'ın saldırı ihtimali İsrail'i tehdit ediyor" dedi.

İRAN, MISIR VE ÜRDÜN DE TEHDİT OLARAK GÖSTERİLDİ

İran'ın binlerce füze inşa ettiğini ve bununla başa çıkmanın çok zor olduğunu savunan Brik, sadece İran'ın değil, Mısır ve Ürdün'ün de İsrail'e karşı tehdit oluşturduğunu öne sürdü: "Mısırlılar bize sırt çeviriyor, tatbikat yapıyorlar. Ürdünlüler, sınırda terör hücreleri oluşturuyor. İsrail Araplarıyla da sorunumuz var, yakında bir patlama yaşanabilir."

"HAMAS'A KARŞI KAYBETTİĞİMİZİ GÖRMÜYOR MUSUNUZ?"

Programın sonunda sunucuların, "Eklemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna Brik'in yanıtı ise oldukça çarpıcıydı: "Hamas'a karşı kaybettiğimizi fark etmiyor musunuz? Askerlerimiz ölüyor, rehineler serbest bırakılmıyor çünkü onları yenme yeteneğimiz yok. Küçük bir ordu işgal ettiği bölgede kalamaz. Geceleri dışarı çıkıp patlayıcılar yerleştiriyorlar ve biz ölüyoruz. Bu ordu, onların yüzlerce kilometrelik tünelleriyle başa çıkamaz."

"BİR ÇÖZÜM YOK"

Brik, konuşmasının farklı bölümlerinde birçok kez İsrail'in içinde bulunduğu duruma yönelik çözüm önerisi sunulmadığını, stratejik bir plan eksikliği bulunduğunu yineledi. İsrail'in aynı anda birçok cephede mücadele etmek zorunda kaldığını belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMarko Paşa:

Bunlar hep mağduru oynar, inanmayın. Ayrıca biz batıya ve NATO’ya entegreyiz, İsrail’in güvenliği için de garantörüz. İsrail’le asla savaşamayız.

Yorum Beğen94
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Haber YorumlarıFatih Sultan Mehmed:

Büyük resme bakmak noktasından bir fikir... Ama veri vererek ifade etmesi doğru gibi... Ya da kendilerini güçsüz ve de mağdur gösterme ile dünya kamuoyunun bu noktada tepki yönünü değiştirme çabası da olabilir...

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Haber Yorumlarızırzop:

bu korkuyla ömür boyu yaşarsınız siz

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSerkan Turkes:

Türkiye savunma sanayinde güçleniyor yaa köpekler avlamaya başladı Türkiye hiç Bir Zaman saldirmayana saldirmaz bunu o koca kafanıza sokun

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

He he öyledir

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme6
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