Kate Middleton, Aziz Patrick Günü'nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı

Galler Prensesi Kate, bugün İrlanda Muhafızları'nın Aziz Patrick (St. Patrick) Günü geçit törenine katılırken bayrama özel yeşil bir kıyafet tercih etti ve kendisine geleneksel yonca sunuldu.

43 yaşındaki Kate, kanser tedavisinin ardından bu önemli kutlamaya tek başına görkemli bir dönüş yaptı ve daha sonra askerlere içki ısmarlamak için bara para bıraktı.

Londra'nın merkezindeki Wellington Kışlası'na vardıktan sonra Kate, askerleri denetledi ve ardından bir muhafız tarafından kendisine geleneksel yonca dalları takdim edildi.

Prenses, bu yoncayı ceketinin yakasına iliştirdi - zaten takmakta olduğu yonca şeklindeki rozete ek olarak.

Törende duygusal bir an yaşandı; Kate, alayın resmi maskotu olarak görev yapan sevimli İrlanda Kurt Köpeği Turlough'u sevmek için eğildi.

Eşi Prens William'dan görevi devralan ve İrlanda Muhafızları'nın albayı olan Kate, geçen yıl kanser tedavisi gördüğü için bu önemli yıllık etkinliğe katılamamıştı.

Ancak resmi görevlerine aşamalı olarak dönen Prenses, bugünkü dönüşünde İrlanda'yı sembolize eden şanslı yeşil renkte bir Alexander McQueen manto elbise giydi.

Kate, şık görünümünü siyah topuklu çizmeler ve bir beresi ile tamamladı, yakasına yonca rozeti taktı, saçlarını zarif bir topuz yaptı ve doğal bir makyaj tercih etti.

Çok anlamlı bir jest olarak, gelecekteki İngiltere kraliçesi muhafız askerlerine ikram olması için bara para da bıraktı ve İngiliz haber kanalı GB News'e göre "yapabileceği en az şeyin bu olduğunu" söyledi.

Kate daha sonra geçit töreninde albay olarak askerleri selamladı, İrlanda Muhafızları gazileriyle ve "Mini Micks" olarak adlandırılan Kuzey İrlanda'dan genç askeri öğrencilerle bir araya geldi.

Prenses ayrıca, kıdemli bir muhafızın onuruna kadeh kaldıracağı düşük rütbeli askerlerin yemek salonunda vakit geçirdi ve çavuşların dinlenme salonunda asker aileleriyle sohbet etti.

2023 yılında Kate, Prens William'dan albaylık görevini devraldıktan sonra Aziz Patrick Günü'nde eşiyle birlikte Hampshire bölgesindeki Aldershot'ta bulunan Mons Kışlası'ndaki İrlanda Muhafızları'nı ziyaret etmişti.

Geçen yıl, Prenses karın ameliyatı nedeniyle resmi görevlerinden uzakken, muhafız askerleri törende bulunmayan albayları için üç kez "Yaşa!" nidası ile tezahürat yapmışlardı.