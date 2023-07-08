Katar Haber Ajansı, Anadolu Ajansı İstanbul ofisini ziyaret etti

Katar Haber Ajansı (QNA) heyeti, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul ofisini ziyaret etti. QNA Genel Müdürü Ahmed Said Jaber Al Rumaihi başkanlığındaki heyet, dün AA'nın İstanbul ofisinde AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından kabul edildi. Karagöz, görüşmede, AA'nın hızla büyüyen uluslararası bir haber ajansı olduğunu vurguladı. AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Erman Yüksel de Ajans'ın tarihçesi, ürünleri, stratejileri ve gelecek planları hakkında sunum yaptı. Yüksel, AA'nın Yeşil Hat, Ayrımcılık Hattı ve Teyit Hattı gibi yeni kurulan birimlerine de dikkati çekti. Katar heyeti de QNA'nın infografik oluşturma konusundaki uzmanlığını geliştirmeye büyük ilgi duyduğunun altını çizerek AA'nın bu alanda sunduğu değerli eğitim fırsatlarını takdir etti. Görüşmede AA'nın yapay zekadan yararlanarak ürettiği haberler incelenirken, yapay zeka ve medyanın kesişmesi konusu ele alındı. Katar heyeti, QNA'nın AA'nın dünyanın dört bir yanındaki kaynaklarından yararlanarak özel haberler, röportajlar, analizler ve videolar sunabileceği 'özel içerik' konusundaki stratejik ortaklık teklifini memnuniyetle karşıladı.