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Açıklamalar art arda geldi! Gazze'de ateşkes son aşamada

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Katar yetkilileri, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin son aşamada olduğunu ve bir anlaşmanın çok yakında mümkün olabileceğini belirtti. Hamas'tan yapılan açıklamada da "Ateşkes müzakerelerinde son adımlara geldik. Umarız net ve kapsayıcı anlaşma yapılır." denildi.

Dünyanın gözü Orta Doğu'daki gelişmelerdeyken, açıklamalar da peş peşe geliyor. Gazze'de ateşkes anlaşmasının yapılmasıyla ilgili Katar ve Hamas'tan açıklamalar geldi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SON AŞAMADA

Katar yetkilileri, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin son aşamada olduğunu ve bir anlaşmanın çok yakında mümkün olabileceğini belirtti.

HAMAS: SON ADIMLARA GELDİK

Hamas'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada da "Ateşkes ve esir takası müzakerelerinde son adımlara geldik. Umarız net ve kapsayıcı anlaşma yapılır." denildi. Anlaşma tamamlanana kadar Filistinli grupların liderleriyle görüşmeye devam edilmesi gerektiği dile getirilen açıklamada, Doha'daki müzakerelerde kaydedilen ilerleme hakkında Filistinli grupların liderlerin tutumlarına ilişkin kendileriyle "bir dizi görüşme ve istişare" gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklamaya göre Filistinli liderler, bir sonraki aşama için gerekli ulusal hazırlıkların yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Liderler, bu müzakere turunun "açık ve kapsamlı bir anlaşma" ile sonuçlanacağı yönündeki umutlarını ifade etti.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ YOĞUNLAŞTI

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor.

NETANYAHU, KATAR'A HEYET GÖNDERMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet Doha'ya gitmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü. İsmini vermek istemeyen Filistinli kaynaklar da ateşkes ve esir takası anlaşmasının neredeyse hazır olduğunu belirtmişti.

Açıklamalar art arda geldi! Gazze'de ateşkes son aşamada
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErgin Başa:

ulan katledecek masum yıkılacak ev bırakmadınız ateşkes diyor ya

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Haber YorumlarıOcean Express cargo Ltd:

Filistin de yaşayan mı kaldı ..Dalga mı geçiyorsunuz

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Haber YorumlarıMGk:

Bugün ateşkes derler yarın ufacık bahanede yine bombalarlar.. ABD ve İSRAİL yıkılmadan dünyaya huzur yok

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