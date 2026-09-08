Katar Başbakanı Al Sani, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü

KATAR Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Çin'in başkenti Pekin'de Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile başkent Pekin'de verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Al Sani, "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve ortak çıkarlarımıza hizmet edecek şekilde geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık. Bunun yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gündemdeki son gelişmeler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Uluslararası barış ile güvenliğin tesisine katkı sağlamak ve ortak hedeflerimiz doğrultusunda iş birliğimizi daha da ileri taşımak amacıyla müşterek çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı