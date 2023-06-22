Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Karadeniz'de Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Doğanyurt ilçesi açıkları olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.42'de merkez üssü Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıkları olan 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
YERİN 17 KM ALTINDA MEYDANA GELDİ
Depremin 17,68 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Doğanyurt'a 173 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Dünya