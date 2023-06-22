Üye Girişi
Haberler

Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Haberleri

Karadeniz'de Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Doğanyurt ilçesi açıkları olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.42'de merkez üssü Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıkları olan 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

YERİN 17 KM ALTINDA MEYDANA GELDİ

Depremin 17,68 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Doğanyurt'a 173 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Dünya

Kastamonu Karadeniz Deprem AFAD Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title