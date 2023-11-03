Kassam Tugayları, Gazze'ye giren İsrail güçleriyle çatıştıkları anları yayınladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun sokaklarında İsrail askerleriyle karadan çatıştığı görüntüleri yayınladı. Görüntülerde zeytin ağaçlarının arasından İsrail tanklarına saldıran Hamas üyeleri, birçok tankı imha etti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Son olarak Kassam Tugayları tarafından yayılanan görüntülerde Hamas savaşçıları ile İsrail ordusuna ait tankların çatışması görüntülendi.

YENİ ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun sokaklarında İsrail askerleriyle karadan çatıştığı görüntüleri yayınladı.

İSRAİL TANKINI İMHA ETTİLER

Kassam Tugayları'nın yayınladığı görüntülerde zeytin ağaçlarının arasından İsrail tanklarına saldıran Hamas üyelerinin, birçok tankı imha ettiği görüldü.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

GAZZE'DE CAN KAYBI 9 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ VURUYOR

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan sınırındaki Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.