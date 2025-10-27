Karadağ'da tehlikeli gerginlik! Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti

Hafta sonu Karadağ'ın Podgorica kentinde Türk grubunun dahil olduğu kavga gündem oldu. Bir Karadağ vatandaşının bıçakla yaralandığı olayda 45 Türk vatandaşının gözaltına alındı. Ülkenin gündemine oturan olay sonrası Türklere ait dükkanlar ateşe verildi. Gerginliğin zirveye çıktığı olaylarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

VİZESİZ SEYAHAT ASKIYA ALINDI

Olayın ardından bazı gruplar Türk vatandaşlarına yönelik saldırgan sloganlar atarken Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, "Türk vatandaşları için vizesiz seyahat rejiminin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin karar alıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA: TEMAS KURULDU

Gelişmelerin ardından Türkiye'den de ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ'da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır. Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir."