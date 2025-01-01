Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı

Karadağ'ın Çetine şehrinde bir bar ve eve düzenlenen silahlı saldırılarda en az 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

KARADAĞ'DA SİLAHLI SALDIRI: 7 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

ABD'de 10 kişinin öldüğü saldırının şoku atlatılmadan, bir haber de Balkan ülkesi Karadağ'dan geldi. Eski başkent Çetine'de bir bar ve eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ülke medyası ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktardı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Aco Martinovic isimli saldırganın daha önce yasadışı silah bulundurmaktan tutuklandığı belirtildi.

Aco Martinovic

KAVGA ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLAMIŞ

Karadağ basını, saldırının öğlen saatlerinde çıkan bir kavgadan sonra gerçekleştiğini yazdı. Olaydaki yaralılar hakkında bilgi paylaşılmadı.

HALKA "EVİNİZDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

Karadağ polisi bölgeye özel birimlerini yönlendirdi. Güvenlik güçleri, halka evlerinden çıkmamaları konusunda çağrıda bulundu. Karadağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mevcut tüm polis birimleri, şüpheliyi yakalamak için kendi yetki alanları dahilinde faaliyetler yürütüyor" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." denildi.