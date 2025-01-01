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Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı

Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
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Karadağ'ı eski başkenti Çetine şehrinde önce bir bara ardından bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Karadağ'ın Çetine şehrinde bir bar ve eve düzenlenen silahlı saldırılarda en az 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

KARADAĞ'DA SİLAHLI SALDIRI: 7 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

ABD'de 10 kişinin öldüğü saldırının şoku atlatılmadan, bir haber de Balkan ülkesi Karadağ'dan geldi. Eski başkent Çetine'de bir bar ve eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ülke medyası ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktardı.

Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Aco Martinovic isimli saldırganın daha önce yasadışı silah bulundurmaktan tutuklandığı belirtildi.

Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralıAco Martinovic

KAVGA ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLAMIŞ

Karadağ basını, saldırının öğlen saatlerinde çıkan bir kavgadan sonra gerçekleştiğini yazdı. Olaydaki yaralılar hakkında bilgi paylaşılmadı.

HALKA "EVİNİZDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

Karadağ polisi bölgeye özel birimlerini yönlendirdi. Güvenlik güçleri, halka evlerinden çıkmamaları konusunda çağrıda bulundu. Karadağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mevcut tüm polis birimleri, şüpheliyi yakalamak için kendi yetki alanları dahilinde faaliyetler yürütüyor" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." denildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıHakan Urdab:

Karadağ'daki bu olayı bize son dakika ve sıcak haber olarak servis etmenizdeki amacı hala anlamadım.

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Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

Dünya genelinde karanlık eller gene devrede uçak kazaları, saldırılar

Yorum Beğen62
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Haber YorumlarıJokerAllame:

yıl başlangıcına bak @MK

Yorum Beğen45
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Haber YorumlarıVEFA:

Elhamdülillah diyenlere dikkat etmek lazım, tehlike onlardandır!!

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıMahmut Çevik:

Sanal kumar olayları dır kesin

Yorum Beğen24
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Haber Yorumlarımehmet akif Solak:

Bismillah! Ocak 1.

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Haber YorumlarıAli Gürgen:

hayırdır??

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Haber YorumlarıaRMa 1979:

Ohhh ohhh

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Cete ve cartel arasindaki olaylari bize ne diye haber veriyorsun ne alaka iki olay baska. aldi yapip toplumu panikletmeyin. karadagin nerde oldugunu soraan cok kisi bilmez. birakin bunlar cartel cete hesaplamasindan buze ne!!!!

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Karı kız davasıdır

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