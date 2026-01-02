Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi

2025'in sonunda Rusya ve İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası, yeni yılın ilk günlerinde de Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre özellikle yurdun iç ve batı kesimlerinde kar yağışı etkisini yitirirken, dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

ORHAN ŞEN TARİH VERDİ: KAR MARMARA'YA YENİDEN GELEBİLİR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının bugün ülke genelinde etkisini kaybedeceğini belirtti. Şen, Anadolu'da kuru ayazla birlikte buzlanma ve don riskinin artacağını vurguladı.

Marmara'da ise hafta sonu sıcaklıkların 8-9 derece yükselmesiyle İstanbul'da termometrelerin 14-15 dereceyi görebileceğini ifade eden Şen, "5-6 gün yağış yok. 7-8 ocak gibi batıya yağmur gelir. Ayın 12-13 ünden sonra tekrar Marmara'dan başlayarak kar gelecek." dedi.

ÇIĞ TEHLİKESİNE UYARI

Öte yandan MGM, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu, Erzurum, Kars ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.

EKSİ 18'LERE DÜŞEN SICAKLIKLAR

Batı kesimlerde hava sıcaklıklarının nispeten artması beklenirken, iç ve doğu bölgelerde dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek. Bugün Niğde'de sıcaklığın eksi 18, Kayseri'de eksi 16, Yozgat'ta ise eksi 15 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

FIRTINA 60 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİR

Akdeniz, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Marmara'da saatte 60 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına bekleniyor. MGM, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Aşırı soğukların hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerde yağmur görülebileceği belirtilirken, doğu illerinde dondurucu soğukların hafta sonu ve yeni haftanın başında da devam edeceği ifade ediliyor.