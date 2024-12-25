Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Noel etkinliğinde duygusal anlar yaşadı

Kanser tedavisi gören Kate Middleton, geleneksel "Birlikte Noel'de" etkinliğinin sonunda duygularına hakim olamadı. Westminster Abbey'de düzenlenen ve aile üyelerinin katıldığı törende, 42 yaşındaki Galler Prensesi tüm zorluklara rağmen güçlü durmaya çalıştı.

Prens William ve çocukları George, Charlotte ve Louis'in de katıldığı törende Kate, yüzünden gülümsemeyi eksik etmedi. Ancak kapanış ilahisi "Hark The Herald Angels Sing" sırasında, elindeki mum ve tören programıyla duygusal anlar yaşadı.

Bu yıl kemoterapi tedavisi gören Kate için bu etkinlik, kraliyet görevlerine önemli bir dönüş niteliği taşıyordu. Mumlarla aydınlatılan tarihi kilisedeki atmosfer, prensesin bu özel geceye verdiği önemi yansıtıyordu.

Kate, konuşmasında önemli mesajlar verdi: "Noel sadece hediyeler ve kutlamalar değil, aynı zamanda durup düşünme zamanıdır. Günlük hayatın koşuşturmasından uzaklaşıp, açık yüreklilikle, sevgi ve affedicilikle yaşamayı hatırladığımız bir dönemdir."

Bu yılki etkinliğin ana teması sevgi ve empati olarak belirlendi. Kate sözlerine şöyle devam etti: "Kendimize ve başkalarına gösterdiğimiz sevgi çok önemli. Anlayışlı, affedici ve umut veren bir sevgi... Bu sadece Noel'de değil, hayatımızın her gününde alabileceğimiz en değerli hediyedir."

6 Aralık'ta gerçekleşen törende tüm konuklara dağıtılan mektubunda da benzer duygularını paylaşan Kate'in, etkinliğin her ayrıntısıyla bizzat ilgilendiği belirtildi. Bu özel gece, onun zorlu tedavi sürecinin ardından kamuoyuna en anlamlı dönüşlerinden biri olarak kayıtlara geçti.